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Во Владивостоке пройдет Инвестиционно-промышленный форум
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Представители властей и бизнеса Приморского края и Китая в среду соберутся во Владивостоке на первом региональном Инвестиционно-промышленном форуме. В форуме, который пройдет в... ПРАЙМ, 20.12.2023
регионы, экономика, новости, россия, приморье, владивосток, форум
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 20 дек — ПРАЙМ. Представители властей и бизнеса Приморского края и Китая в среду соберутся во Владивостоке на первом региональном Инвестиционно-промышленном форуме.
В форуме, который пройдет в кампусе Дальневосточного федерального университета, примут участие бизнесмены, представители провинций Китая, органы исполнительной власти и местного самоуправления.
В пленарном заседании ожидается участие представителей органов власти китайских провинций Ляонин и Цзилинь, а также генконсула КНР во Владивостоке Пяо Янфани. Руководитель дипмиссии и представители провинций выступят с докладами о планах сотрудничества с Россией и Приморьем на предстоящий год.
В рамках форума пройдут заседания отраслевых секций: "Инвестиционное развитие", "Инновационное предпринимательство", "Транспорт и логистика" и других. Участники обсудят вопросы развития приграничных территорий и торгово-экономического сотрудничества, темы мелиорации и инвестиций в сельское хозяйство, перспективы инновационной сферы, темы транспортных путей Европа-Россия-Азия, лучшие практики в сфере промышленности и кадровый потенциал.
Также среди приглашенных спикеров — генеральные консулы Вьетнама и Индии во Владивостоке.