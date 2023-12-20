МОСКВА, 20 дек — ПРАЙМ. Представители властей и бизнеса Приморского края и Китая в среду соберутся во Владивостоке на первом региональном Инвестиционно-промышленном форуме. Генконсульство КНР во Владивостоке снизило стоимость оформления виз в Китай

В форуме, который пройдет в кампусе Дальневосточного федерального университета, примут участие бизнесмены, представители провинций Китая, органы исполнительной власти и местного самоуправления.

В пленарном заседании ожидается участие представителей органов власти китайских провинций Ляонин и Цзилинь, а также генконсула КНР во Владивостоке Пяо Янфани. Руководитель дипмиссии и представители провинций выступят с докладами о планах сотрудничества с Россией и Приморьем на предстоящий год.

В рамках форума пройдут заседания отраслевых секций: "Инвестиционное развитие", "Инновационное предпринимательство", "Транспорт и логистика" и других. Участники обсудят вопросы развития приграничных территорий и торгово-экономического сотрудничества, темы мелиорации и инвестиций в сельское хозяйство, перспективы инновационной сферы, темы транспортных путей Европа-Россия-Азия, лучшие практики в сфере промышленности и кадровый потенциал.

Также среди приглашенных спикеров — генеральные консулы Вьетнама и Индии во Владивостоке.