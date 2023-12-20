МОСКВА, 20 дек — ПРАЙМ. Повышенный спрос на неопытных и несовершеннолетних соискателей ожидается в России в следующем году, а также прогнозируется снижение дискриминации на трудовом рынке, рассказал РИА Новости руководитель департамента аналитики "Зарплаты.ру" Юрий Михеев. Эксперты дали прогноз по дефициту рабочих кадров в России

Он отмечает, что продолжает развиваться тренд на снижение дискриминации на рынке труда. На протяжении двух последних лет компании более активно привлекают на работу сотрудников, которые ранее были вне фокуса их внимания: кандидатов старше 40 лет, людей с ограниченными возможностями, женщин на типично "мужские вакансии".

Так, по данным сервиса, осенью текущего года росло количество вакансий для людей с ограниченными возможностями. Если раньше размещение таких вакансий в первую очередь было обусловлено нормами законодательства, то в последний год кратный рост говорит уже о реальной потребности компаний (+70% год к году). Таким образом, в 2024 году преимущество на рынке труда будет у тех работодателей, которые отказались от лишних барьеров в найме.

"Еще одна из категорий сотрудников, которую ранее работодатели нанимали неохотно, – это кандидаты без опыта работы. Начиная с весны 2023 года наметился четкий тренд на увеличение количества вакансий для кандидатов без опыта работы (рост на 55% относительно показателей предыдущих лет), при этом увеличившееся количество предложений от работодателей заметно практически во всех профессиональных отраслях…. Можно с уверенностью говорить о дальнейшем росте числа вакансий для кандидатов без опыта работы. Сюда также можно отнести рост интереса работодателей к несовершеннолетним соискателям", – заявил Михеев.

Эксперт полагает, что сокращение притока мигрантов в этом году за счет колебаний курса валют усугубляло и без того крайне сложную ситуацию с кадровым дефицитом в традиционных для их найма отраслях (ЖКХ, логистика, общественное питание и строительный сектор). И, по его словам, маловероятно, что в начале 2024 года произойдут какие-либо серьезные изменения, касающиеся привлечения мигрантов, поэтому работодателям, которые еще не начали переориентироваться в рекрутинге и корректировать зарплатные предложения в пользу их увеличения, предстоит серьезная работа по замещению мигрантов в традиционных для их найма сферах.

"Если говорить про долгосрочный тренд, который будет проявлять себя в ближайшие годы, то стоит отметить ускорение автоматизации и сокращение доли ручного труда. Однозначно в скором времени начнется активизация процессов. Ограничения на поставки оборудования из-за санкций, сложности с продлением лицензий на ПО и импортозамещение существенно ограничивали возможности по автоматизации труда и росту эффективности в последние два года. На данный момент ряд сложностей преодолен и можно говорить о начале процесса, развитие которого ожидается в 2024 году", — добавил он.