

МОСКВА, 20 дек — ПРАЙМ. Из-за конфликта между Израилем и ХАМАС международным транспортным компаниям приходится менять маршруты поставок энергоресурсов из стран Ближнего Востока, пишет турецкая Yeni Şafak. Танкеры с СПГ отклоняются от маршрутов через Красное море, пишут СМИ

В Европе это уже вылилось в резкий рост цен на газ и нефть, и эксперты ожидают, что Брюссель даже может начать давить на Вашингтон и Тель-Авив, чтобы исправить ситуацию.

Война в Газе становится угрозой для всей мировой торговли, которая еще не до конца отошла от ущерба, принесенного пандемией. Ведь на грузоперевозки между Красным и Средиземным морями приходится 10 процентов мировой торговли.

Например, британская BP прекратила свою деятельность в Красном море, заявив о том, что безопасность ее сотрудников находится на первом месте для компании.

До этого многие международные морские перевозчики (Maersk, Hapag Lloyd, CMA CGM и MSC) объявили о приостановлении транспортировки грузов через него и перенаправлением своих судов к мысу Доброй Надежды (ЮАР), чтобы достичь Средиземного моря через Атлантический океан.

Из-за напряженности в регионе Газы цены на нефть выросли более чем на 2,3 процента, а на природный газ в Европе — более чем на 10 процентов. Если перебои в международной торговле продолжатся, то европейские страны могут изменить свое отношение к Израилю и США. Кроме того, это может ослабить позицию Вашингтона в торговой войне с Пекином. Котировки нефти растут после отказа компаний от транзита через Красное море

Уже сейчас перевозка грузов морским путем из-за изменения маршрутов замедлилась на 40 дней, соответственно, издержки выросли. Доставка грузов из Индии и Китая в порты Средиземноморья (минуя Красное море) уже выросла вдвое и достигла 3,5 тысячи долларов. И есть опасения, что перебои в логистических цепочках приведут к похожим разрушительным последствиям для мировой экономики, как во время пандемии COVID-19.

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