МОСКВА, 20 дек — ПРАЙМ. В британской компании Rolls Roys придумали способ отопить территорию Украины без участия российских энергоносителей. Для этого всего лишь нужно построить там много небольших атомных реакторов. Перспектива ужасает — подобное строительство в горячей точке затратно и опасно, в лучшем случае деньги пойдут на откаты, пишет Breitbart. Беспрецедентный случай. Германия всерьез взялась за российские деньги

По расчетам Rolls Roys, именно сеть мини-АЭС поможет децентрализовать энергосистему Украины и преобразовать бывшие угольные электростанции в атомные. Переговоры, по данным СМИ, ведутся с украинским миллиардером Ринатом Ахметовым, и для эксперимента уже намечены восемь угольных ТЭЦ.

Однако и здесь неувязка: ослабить зависимость Европы (и Украины) от российских энергоносителей за счет мирного атома — плохая идея. Дело в том, что зависимость от российского ядерного сырья — не менее сильная. Топливо, которое предлагает Россия, существенно дешевле американского, а госконцерн "Росатом" — доминирующий поставщик на этом рынке. США, возможно, и хотели бы запретить ему продавать сырье и оказывать услуги по обогащению российским и западным операторам АЭС, но не могут в силу скудности альтернатив.

По мнению читателей Breitbart, идея Rolls Roys не выдерживает критики. Во-первых, вкладывать деньги в страну, чьи границы могут измениться в ходе боевых действий — чистая благотворительность. Во-вторых, далеко не факт, что построенные объекты выстоят после очередной атаки с воздуха. И, наконец, строительство будет идти на деньги британских налогоплательщиков, которые в значительной мере уйдут на откаты, пишут они.

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