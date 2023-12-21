РБК: непринятые поправки по ИИС-3 не влияют на получение налоговых вычетов
МОСКВА, 21 дек — ПРАЙМ. Поправки в Налоговый кодекс в отношении работы нового типа инвестиционных счетов (ИИС-3) не будут приняты в текущем году, сообщает РБК, ссылаясь на Минфин.
Работа по налоговым поправкам будет продолжена в течение 2024 года, однако такая задержка не повлияет на получение гражданами налогового вычета за первый год инвестирования средств на ИИС-3.
Вкладывать деньги в новый долгосрочный инвестиционный инструмент можно будет уже с 1 января 2024 года (соответствующий закон подписан президентом России). В течение всего года по счету будет начисляться доход. А налоговый вычет можно будет получить с суммы дохода уже в 2025 году.
Поэтому то, что законопроект о налоговом режиме для инвестиционных счетов нового типа (налоговом вычете) будет дорабатываться и принят в 2024 году, не повлияет на накоплении дохода по счет. К тому же документ не ухудшает положение налогоплательщиков, уверяют издание в Госдуме.
Подготовленные изменения в Налоговый кодекс в отношении ИИС-3 предусматривают объединение налоговых льготы по уже существующим ИИС-1 и ИИС-2. Важно помнить, что с января эти два типа нельзя будет открывать заново, существующие просто продолжат свое действие.
Также эти старые счета можно будет переоформить в ИИС-3, но предполагается, что в срок владения нового типа инвестиционного счета могут быть засчитаны не более трех лет владения старыми счетами.
https://1prime.ru/state_regulation/20231221/842630902.html