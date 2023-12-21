МОСКВА, 21 дек — ПРАЙМ. Шесть российских танкеров с нефтью не пускают в Индию, сообщает Bloomberg.

Они перевозят почти пять миллионов баррелей нефти марки Sokol для нефтеперерабатывающих заводов в Индии, но по каким-то причинам застряли в разных точках в нескольких милях от пункта назначения.

Агентство ссылается на сервис отслеживания судов, который показывает, что в одном случае танкер уже не может достичь своей цели в течении месяца.

Одна из причин, по которой танкеры задерживаются — это антироссийские санкции, которые США наложили в отношении судов, провозящих российскую нефть и несоблюдающих ценовое ограничение. Так, в октябре 2023 года Казначейство США ввело санкции против двух танкеров, в ноябре — в отношении трех, в декабре — в отношении еще трех. При этом шесть подсанкционных кораблей принадлежат российской государственной танкерной компании ПАО "Совкомфлот". Буря в стакане воды: исламские радикалы разгоняют цены на нефть

Одним из судов в списке Казначейства является NS Century, который перевозил нефть Sokol в индийский порт Вадинар. Через два дня после обнародования санкций, танкер остановился к югу от Шри-Ланки, и с тех пор находится там. На прошлой неделе к нему присоединились еще два танкера "Совкомфлота", оба также направляются в Вадинар с нефтью Sokol.

Еще судна должны были прибыть в порт Парадип на восточном побережье Индии. Но танкер "Крымск" с начала декабря стоит на холостом ходу примерно в 275 милях от порта, недавно к нему присоединился "Неллис".

Танкер "Литейный проспект" также направляется в Парадип, пишет издание. По мнению авторов материала, судно может составить компанию "Крымску" и "Неллису".

Отмечается, что пять "застрявших" танкеров, каждый из которых перевозит около 700 000 баррелей сырой нефти, перекачанной с месторождений у восточного побережья острова Сахалин на Дальнем Востоке России, принадлежат "Совкомфлоту". Однако происхождение "Неллиса", который ходит под флагом Либерии (самый распространенный флаг в торговом флоте) и вмещает 1,4 миллиона баррелей "черного золота", неизвестно.