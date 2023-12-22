МОСКВА, 22 дек — ПРАЙМ. Турция купила у России исторически рекордный объем нефти в ноябре 2023 года, несмотря на антироссийские санкции, которые касаются и нефти, пишет Haber7. Чехия и Словакия попросили ЕС продолжать имортировать нефть из России

Анкара покупала сырье по комфортным ценам, и это помогло турецким компаниям сэкономить 2 миллиарда долларов на счетах за электричество (такие цифры привело агентство Reuters).

Европейские страны после начала СВО в основном прекратили покупать нефть и газ из России, поэтому Турция стала одним из крупнейших импортером российских энергоресурсов. Объемы поставок "черного золота" в Китай и Иран выше, но в целом для них покупка обходится дороже, а Анкара экономит благодаря близкому расположению.

В ноябре 2023 года на Турцию пришлось 14 процентов от общего объема российского экспорта сырой нефти морским путем. Анкара приобрела 400 тысяч баррелей в сутки, что является историческим рекордом.

Нефтетрейдеры на условиях анонимности сообщили, что после того, как "Лукойл" подписал с SOCAR соглашение о переработке на азербайджанских НПЗ около 200 тысяч баррелей нефти в сутки, у Турции появилась возможность и дальше увеличить поставки российской нефти. В США заявили о провале "потолка цен" на российскую нефть

Кроме того, импорт российского дизельного топлива, топочного мазута, авиационного и судового топлива в Турцию с января по ноябрь 2023 года вырос на 200 процентов — до 0,29 миллиона баррелей в сутки. Анкара за 11 месяцев текущего года купила у Москвы 13 миллионов тонн дистиллятов, в том числе 8,6 миллиона тонн дизельного топлива со сверхнизким содержанием серы (ULSD).

В 2023 году Турция платит, по оценкам трейдеров, на 25-150 долларов за тонну российского дизельного топлива меньше, чем другие страны Средиземноморья. Более дешевый импорт помог стране сократить торговый дефицит и ослабить давление на турецкую лиру, которая в текущем году она потеряла 30 центов своей стоимости. Буря в стакане воды: исламские радикалы разгоняют цены на нефть

Не только Турция экономит на приобретении нефти из России. К примеру, Индия, которая также не присоединилась к антироссийским санкциям, увеличила импорт российской нефти на 77 процентов в 2023 году, что, по оценкам правительства страны, за январь-сентябрь этого года позволило стране сохранить около 2,7 миллиарда долларов.

Аналитик Kpler Виктор Катона считает, что НПЗ в Турции стали одними из самых прибыльных объектов в Средиземноморье с момента введения антироссийских санкций в феврале 2022 года.

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