МОСКВА, 25 дек — ПРАЙМ. Соглашение о свободной торговле между странами Евразийского экономического союза (ЕАЭС) и Ираном полезно всем участникам рынка, заявил РИА Новости бизнес-посол "Деловой России" в Объединенной Республике Танзания Юрий Коробов. В "Деловой России" оценили соглашение Ирана и ЕАЭС о свободной торговле

Страны ЕАЭС ранее в понедельник подписали полноформатное соглашение о свободной торговле с Ираном, которое должно прийти на смену действовавшему с 2019 года временному соглашению.

"Я уверен, что подобные соглашения интересны и полезны всем участникам рынка, и в первую очередь, населению стран, задействованных в подобных соглашениях", — сказал он.

Эффект, по его словам, заключается в том, что "увеличение числа стран, работающих в рамках общих правил, приводит в действие "закон больших чисел" – участники быстрее достигнут ожидаемых показателей во внешней торговле и, как следствие, роста собственной экономики".

Если рассматривать Танзанию, заметил собеседник агентства, "то и она не исключение из правил".

"Выиграют все – и Россия, и Танзания, и все страны Восточной и Южной Африки. Объединяя рынки, мы суммируем потенциалы наших стран и способствуем усилению слабой отрасли экономики за счёт более успешных экономик других стран-участниц в той же отрасли",- подчеркнул Коробов.

Также, подчеркнул он, "происходит снижение себестоимости за счет здоровой конкуренции – и в итоге, как результат – снижение стоимости товаров и услуг для населения стран-участников соглашения".

"Это поможет населению направить высвободившиеся доходы на решение вопросов, связанных со здоровьем, образованием, культурными ценностями",- заключил он.