МОСКВА, 25 дек — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин заявил, что рассчитывает на принятие Декларации о дальнейшем развитии Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Названа сумма выгоды российского бизнеса от соглашения ЕАЭС с Ираном

"Сегодня рассмотрим ряд важных принципиальных вопросов, касающихся углубления евразийской интеграции. В частности, предстоит одобрить подготовленные по инициативе российской стороны декларации о дальнейшем развитии экономических процессов на период до 2030 и на перспективу до 2045 года", — сказал президент РФ лидерам стран ЕАЭС.

Путин отметил, что соглашение Евразийского экономического союза (ЕАЭС) о свободной торговле с Ираном имеет серьезное значение для укрепления связей, почти все категории товаров получат беспошлинный доступ на рынок ИРИ.

Лидеры стран ЕАЭС собрались в Президентской библиотеке в Санкт-Петербурге, где состоится заседание Высшего Евразийского экономического совета (ВЕЭС).