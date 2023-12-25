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Путин отметил особое значение соглашения ЕАЭС с Ираном
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Президент России Владимир Путин заявил, что рассчитывает на принятие Декларации о дальнейшем развитии Евразийского экономического союза (ЕАЭС). "Сегодня рассмотрим ряд важных... ПРАЙМ, 25.12.2023
регионы, экономика, мировая экономика, новости, россия, иран, еаэс, соглашение, беспошлинный ввоз
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 25 дек — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин заявил, что рассчитывает на принятие Декларации о дальнейшем развитии Евразийского экономического союза (ЕАЭС).
"Сегодня рассмотрим ряд важных принципиальных вопросов, касающихся углубления евразийской интеграции. В частности, предстоит одобрить подготовленные по инициативе российской стороны декларации о дальнейшем развитии экономических процессов на период до 2030 и на перспективу до 2045 года", — сказал президент РФ лидерам стран ЕАЭС.
Путин отметил, что соглашение Евразийского экономического союза (ЕАЭС) о свободной торговле с Ираном имеет серьезное значение для укрепления связей, почти все категории товаров получат беспошлинный доступ на рынок ИРИ.
Лидеры стран ЕАЭС собрались в Президентской библиотеке в Санкт-Петербурге, где состоится заседание Высшего Евразийского экономического совета (ВЕЭС).