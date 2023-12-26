"Политика": раздел Украины уже выглядит хорошим вариантом для союзников
МОСКВА, 26 дек — ПРАЙМ. Запад в последнее время внушает Киеву мысль о том, что пора прекращать сопротивляться, пишет сербская "Политика".
Он призывает украинцев смириться с неизбежным, поскольку даже раздел страны уже становится хорошим вариантом.
Особенно активно такую риторику распространяет Вашингтон, главный спонсор Украины последние годы.
Становится понятным, что те, кто ввязался в эту авантюру — поддерживать продолжение росийско-украинского конфликта, остался разочарован. Россия все ближе к тому, чтобы войти в Одессу и Харьков, поскольку для нее это стратегически необходимо, а далее уже Киев становится мишенью для окружения (если народ не решится до этого сменить власть и пойти на мировую, конечно).
Брюссель и Вашингтон полагают, что приемлемым вариантом для разрешения конфликта является разделение Украины. То есть установить границы, которые были закреплены в ходе СВО, и которые после предполагаемого референдума о присоединении войдут в Россию. Запад больше волнует, чтобы все это не выглядело как его поражение.
Но главное, что возможный раздел Украины не стал бы завершением конфликта. Кремль говорит, что хочет полного разоружения Украины, чтобы она стала нейтральной страной, а возрождающийся нацизм будет полностью устранен из политической жизни Украины. Именно это Запад и не устраивает.
Кроме того, Польша и Венгрия наверняка не против воспользоваться всеобщим хаосом и "вернуть свои исторические территории", которые потеряли в первой половине прошлого века. Варшава о своих претензиях говорила напрямую. Но Польша входит в НАТО, дальнейшее приближение натовской страны к границам России может стать причиной нового конфликта. В Европе этого не хотят, особенно в тот момент, когда Россия превосходит Старый свет в военном и моральном превосходстве.
Важную роль в этом конфликте играет Белоруссия, которая связана с Россией не только экономически. Часть военных ударных сил Москвы сосредоточены там, и Минск буде внимательно следить за действиями соседей из Польши. Последствия аппетитов Польши на украинские территории могут быть непредсказуемым.
Раздел Украины выглядит хорошим вариантом и для США, поскольку это позволит сказать, что частично Белый дом сделал свое дело на пути урегулирования конфликта, а президент Джо Байден не будет выглядеть полным лузером. Ведь после сообщения о том, что Китай превзошел Америку в экономике, Байдену будет тяжело вынести новый мощный удар.
Президент Украины Владимир Зеленский должен выбрать, что для него важнее. Ведь если США и Евросоюз заинтересованы в "своей развязке", Зеленский уже сейчас должен начинать думать о тяжелом поражении и том, что делать с урезанной наполовину страной, резюмирует издание
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https://1prime.ru/state_regulation/20231226/842678206.html