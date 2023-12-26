МОСКВА, 26 дек — ПРАЙМ. Запад в последнее время внушает Киеву мысль о том, что пора прекращать сопротивляться, пишет сербская "Политика". Киеву придется отказаться от территорий, заявил экс-посол США

Он призывает украинцев смириться с неизбежным, поскольку даже раздел страны уже становится хорошим вариантом.

Особенно активно такую риторику распространяет Вашингтон, главный спонсор Украины последние годы.

Становится понятным, что те, кто ввязался в эту авантюру — поддерживать продолжение росийско-украинского конфликта, остался разочарован. Россия все ближе к тому, чтобы войти в Одессу и Харьков, поскольку для нее это стратегически необходимо, а далее уже Киев становится мишенью для окружения (если народ не решится до этого сменить власть и пойти на мировую, конечно).

Брюссель и Вашингтон полагают, что приемлемым вариантом для разрешения конфликта является разделение Украины. То есть установить границы, которые были закреплены в ходе СВО, и которые после предполагаемого референдума о присоединении войдут в Россию. Запад больше волнует, чтобы все это не выглядело как его поражение. "Бросаем тебя, удачи!" В США заговорили о смене курса в Белом доме

Но главное, что возможный раздел Украины не стал бы завершением конфликта. Кремль говорит, что хочет полного разоружения Украины, чтобы она стала нейтральной страной, а возрождающийся нацизм будет полностью устранен из политической жизни Украины. Именно это Запад и не устраивает.

Кроме того, Польша и Венгрия наверняка не против воспользоваться всеобщим хаосом и "вернуть свои исторические территории", которые потеряли в первой половине прошлого века. Варшава о своих претензиях говорила напрямую. Но Польша входит в НАТО, дальнейшее приближение натовской страны к границам России может стать причиной нового конфликта. В Европе этого не хотят, особенно в тот момент, когда Россия превосходит Старый свет в военном и моральном превосходстве.

Важную роль в этом конфликте играет Белоруссия, которая связана с Россией не только экономически. Часть военных ударных сил Москвы сосредоточены там, и Минск буде внимательно следить за действиями соседей из Польши. Последствия аппетитов Польши на украинские территории могут быть непредсказуемым. Полный провал. Байден сделал Америку изгоем

Раздел Украины выглядит хорошим вариантом и для США, поскольку это позволит сказать, что частично Белый дом сделал свое дело на пути урегулирования конфликта, а президент Джо Байден не будет выглядеть полным лузером. Ведь после сообщения о том, что Китай превзошел Америку в экономике, Байдену будет тяжело вынести новый мощный удар.

Президент Украины Владимир Зеленский должен выбрать, что для него важнее. Ведь если США и Евросоюз заинтересованы в "своей развязке", Зеленский уже сейчас должен начинать думать о тяжелом поражении и том, что делать с урезанной наполовину страной, резюмирует издание

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