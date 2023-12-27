МОСКВА, 27 дек — ПРАЙМ. Владимир Потанин выкупит значительную долю в головной компании "Яндекс" в Нидерландах, пишет Forbes. Российский миллиардер может купить "Яндекс"

В преддверии реорганизации Yandex N.V., несколько участников пула потенциальных инвесторов в российский бизнес "Яндекса" могли приобрести значительный пакет зарегистрированной в Голландии компании.

Сейчас эта группа инвесторов сфокусирована на приобретении 100 процентов акций создаваемой в Калининградской области фирмы, в которой будет сосредоточен российский бизнес "Яндекса". Напомним, эта область является российским офшором.

Предполагается, что пул акционеров приобретет акции российской компании за счет обмена их на акции головной компании в Голландии. Правда пока возможность обмена акций остается под вопросом из-за риска размытия долей некоторых участников пула инвесторов в "Яндекс", близких к миллиардеру Юрию Ковальчуку, который не скупал акции Yandex N.V. лично.

Торги акциями Yandex N.V. на американской бирже Nasdaq были приостановлены с 28 февраля 2022 года, и теперь сделки с ними проходят на внебиржевом рынке. "Яндекс" получил разрешение на внутреннюю реструктуризацию

Источникам Forbes стало известно о том, что российские акционеры начали приобретать акции голландской компании еще летом текущего года. В итоге, в декабре они смогли довести свою долю в Yandex N.V. до предположительно 45 процентов. Среди продавцов акций, в том числе, были недружественные России инвестфонды, сообщают источники издания. На Мосбирже этот пакет оценивался бы в 3,7 миллиарда долларов, или 344 миллиарда рублей.

Потанин приобрел наибольшую долю в голландской компании среди всех российских инвесторов.