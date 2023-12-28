БИШКЕК, 28 дек — ПРАЙМ. Российские инвесторы в 2023 году инвестировали в экономику Киргизии почти 132 миллиона долларов, сообщила в четверг на пресс-конференции заместитель директора национального агентства по инвестициям республики Жибек Абдуллаева. Киргизия планирует нарастить импорт российского газа

"За девять месяцев текущего года приток прямых иностранных инвестиций составил 654,6 миллиона долларов. В тройке лидеров по объемам инвестиций Китай, вложивший 157,8 миллиона, Россия с 131,7 миллионами и Казахстан с 54,9 миллионами", — заявила замдиректора.

По словам Абдуллаевой, в прошлом году больше всего инвестиций поступило из Турции. На втором месте был Китай и на третьем — Россия.

"В основном инвесторы вкладывались в горнодобывающую сферу, торговлю, легкую промышленность и сельское хозяйство", — отметила она.