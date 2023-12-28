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2023-12-28T10:22:30+03:00
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2023
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В Киргизии оценили объем российских инвестиций в экономику страны
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Российские инвесторы в 2023 году инвестировали в экономику Киргизии почти 132 миллиона долларов, сообщила в четверг на пресс-конференции заместитель директора национального... ПРАЙМ, 28.12.2023
финансы, экономика, новости, киргизия, россия, инвестиции
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
БИШКЕК, 28 дек — ПРАЙМ. Российские инвесторы в 2023 году инвестировали в экономику Киргизии почти 132 миллиона долларов, сообщила в четверг на пресс-конференции заместитель директора национального агентства по инвестициям республики Жибек Абдуллаева.
"За девять месяцев текущего года приток прямых иностранных инвестиций составил 654,6 миллиона долларов. В тройке лидеров по объемам инвестиций Китай, вложивший 157,8 миллиона, Россия с 131,7 миллионами и Казахстан с 54,9 миллионами", — заявила замдиректора.
По словам Абдуллаевой, в прошлом году больше всего инвестиций поступило из Турции. На втором месте был Китай и на третьем — Россия.
"В основном инвесторы вкладывались в горнодобывающую сферу, торговлю, легкую промышленность и сельское хозяйство", — отметила она.