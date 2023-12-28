МОСКВА, 28 дек — ПРАЙМ. Решение минобороны Италии отправить военную технику на Украину равносильно спуску денег в "черную дыру", после поражения под Марьинкой игра ВСУ окончена, пишет итальянская Il Fatto Quotidiano. В правительстве Италии вспыхнул спор из-за Киева

То есть когда всему миру, и итальянцам в том числе, становится понятно, что Украина близка к поражению в конфликте, Италия решается на отправку оружия ВСУ, при этом практически тайком, без обсуждения этого решения министра с представителями Парламента.

Издание отмечает, что министр обороны Италии Гвидо Крозетто определенно обладает хитростью. Он воспользовался скандалом, который возник из-за продажи дорогого рождественского торта Пандоро, и "под шумок" отправил оружие Киеву.

Для справки: известный блогер Кьяра Ферраньи ввела людей в заблуждение, обещая отправить деньги от продажи дорогого торта на покупку оборудование для детской больницы в Турине. Но это был обман и блогера оштрафовали на 1 миллион евро. Зато было много обсуждений в прессе.

Крозетто активно поддерживал отправку оружия для ВСУ как только он вступил в должность в октябре 2022 года, и не слушал советчиков, которые считали, что отправку надо обсуждать с парламентариями. Но после того, как украинское контрнаступление превратилось в провал, министр обороны Италии стал, напротив, настаивать на том, чтобы каждая отправка одобрялась парламентом. Так он перекладывает ответственность за передачу и так немногочисленного оружия в Италии в "эту черную дыру, возглавляемую Владимиром Зеленским". Министр обороны Италии призвал к политическому решению конфликта на Украине

Но сейчас его коллеги очень настаивают на том, чтобы оружие было отправлено "последний раз". Крозетто не хочет, чтобы его постоянно обвиняли в финансировании проигравшей армии. Поэтому, когда итальянское общество отвлеклось на обсуждение тортов Пандоро, Крозетто поздно вечером в самом конце заседания правительства, объявил о декрете об отправки оружия на Украину в годовом объеме сразу, чтобы не возвращаться к обсуждению этого вопроса в течение всего 2024 года. Естественно, с парламентом он это не обсудил.

Все было сделано в антидемократическом стиле, и неизвестно, какое оружие Крозетто спустит в черную дыру Украины. Об этом больше можно узнать из соцсетей итальянских солдат, когда они фотографируются с итальянским оружием, заключает издание.

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