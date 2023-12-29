МОСКВА, 29 дек — ПРАЙМ. Западная военная техника, находящая на вооружении ВСУ, попадет под удары суперсовременной российской гаубицы 2С35 "Коалиция-СВ", пишет китайское издание Sohu. Кадырову презентовали "джихад-машины"

В материале отмечается, что эта гаубица способна производить 16 выстрелов в минуту и оснащена лучше других самоходных артиллерийских установок, которые находятся сейчас в зоне спецоперации. После того, как она встанет на вооружение, возможности российской артиллерии существенно вырастут.

В настоящее время новая гаубица "Коалиция" прошла все необходимые испытания и поступила в серийное производство, сообщил ранее глава госкорпорации "Ростех" Сергей Чемезов. Он высказал мнение, что в зоне СВО она существенно превзойдет по дальности аналогичные установки НАТО.

Гаубица "Коалиция" базируется на платформе танка Т-90 и оснащена пушкой 2А88, дальность стрельбы которой — более 70 километров. Первая опытная партия появится в конце декабря 2023 года. Постепенно установка заменит гаубицу "Мста-С", находящуюся на вооружении российской армии с 1989 года.