2023-12-29T14:54:00+03:00
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Китайцев поразило супероружие, которое Россия приготовила для ВСУ
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Западная военная техника, находящая на вооружении ВСУ, попадет под удары суперсовременной российской гаубицы 2С35 "Коалиция-СВ", пишет китайское издание Sohu. В материале... ПРАЙМ, 29.12.2023
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 29 дек — ПРАЙМ. Западная военная техника, находящая на вооружении ВСУ, попадет под удары суперсовременной российской гаубицы 2С35 "Коалиция-СВ", пишет китайское издание Sohu.
В материале отмечается, что эта гаубица способна производить 16 выстрелов в минуту и оснащена лучше других самоходных артиллерийских установок, которые находятся сейчас в зоне спецоперации. После того, как она встанет на вооружение, возможности российской артиллерии существенно вырастут.
В настоящее время новая гаубица "Коалиция" прошла все необходимые испытания и поступила в серийное производство, сообщил ранее глава госкорпорации "Ростех" Сергей Чемезов. Он высказал мнение, что в зоне СВО она существенно превзойдет по дальности аналогичные установки НАТО.
Гаубица "Коалиция" базируется на платформе танка Т-90 и оснащена пушкой 2А88, дальность стрельбы которой — более 70 километров. Первая опытная партия появится в конце декабря 2023 года. Постепенно установка заменит гаубицу "Мста-С", находящуюся на вооружении российской армии с 1989 года.