МОСКВА, 2 янв — ПРАЙМ. Бангкок "более чем готов" вести переговоры с ЕАЭС по соглашению о зоне свободной торговли, которое поспособствует развитию торгово-экономических связей с Россией, заявил в интервью РИА Новости посол Таиланда в Москве Сасиват Вонгсинсават. Таиланд не планирует вводить коронавирусные ограничения для россиян

Он отметил, что за первые три четверти 2023 года объем двусторонней торговли Таиланда с РФ составил 1,1 миллиарда долларов, подчеркнув, что это не впечатляющие показатели. Дипломат выразил оптимизм по поводу развития экономических связей, подчеркнув, что нужно искать решения для этого.

"Один из способов содействовать продвижению торговли – это соглашение о зоне свободной торговли с ЕАЭС. Мы несколько лет обсуждали с Евразийской экономической комиссией (ЕЭК) возможность запуска переговоров о договоренности. Я могу лишь подтвердить, что Таиланд более чем готов начать переговоры с ЕАЭС, как только в союзе будут к этому готовы", — сказал он.

Посол подчеркнул, что никаких дат возможных переговоров на данный момент нет: "в танго нужны двое — все зависит от ЕЭК".

Вонгсинсават также рассказал, что сторонам даст соглашение: "Наличие договора о зоне свободной торговли позволит нашим гражданам получать продукцию по меньшей стоимости. Кроме того, у них будет больший выбор. Еще важнее и то, что это будет подразумевать не только экспорт из Таиланда в страны ЕАЭС, но и импорт в Таиланд". В Таиланде могут повторить практику увеличенного безвизового режима

ПОСТАПВКИ МЯСА И РЫБЫ

Посол сообщил, что сейчас идут переговоры с Россией по поставкам российского мяса в Таиланд и тайской рыбной продукции в РФ.

"Да, переговоры идут. Я удовлетворен процессом, но должен прояснить: мы согласились подойти к вопросу практично, определив, что будем работать по говядине, а не свинине — так проще. В то же время мы сконцентрировались на работе по поставкам рыбной продукции из Таиланда в Россию", — сказал он.

Дипломат также выразил надежду, что подобный подход даст результат: он лучше, чем вести переговоры по всей продукции и ничего не достичь.

"Однако… необходима организация инспекций заводов по производству мяса в России и заводов по производству рыбной продукции в Таиланде", — добавил Вонгсинсават.

Посол РФ в Таиланде Евгений Томихин в середине февраля 2023 года сообщил в интервью РИА Новости, что Москва и Бангкок расширяют взаимную торговлю сельскохозяйственными продуктами и товарами, связанными с этим сектором.

Полный текст читайте на сайте ria.ru в 11.00 мск.