ТЕГЕРАН, 3 янв — ПРАЙМ. Тегеран не считает необходимым вступать во Всемирную торговую организацию (ВТО), ведь такие региональные организации, как БРИКС, Шанхайская организация сотрудничества (ШОС), Евразийский экономический союз (ЕАЭС), Организация экономического сотрудничества (ОЭС), в которые входит Иран, в сумме подобны ВТО, заявил в интервью РИА Новости замглавы МИД Ирана по экономической дипломатии Мехди Сафари. Иран будет работать над дедолларизацией торговли в рамках БРИКС

"Мы — страна-наблюдатель (ВТО — ред.), однако с (получением — ред.) членства в БРИКС… ШОС… ЕАЭС… ОЭС — соедините это вместе, сама по себе получится ВТО! Сейчас мы не видим необходимости стремиться (к членству в ВТО — ред.)… (Будучи членами — ред.) этих организаций, мы автоматически почти стали членом ВТО на региональном уровне и получаем свою выгоду, это выигрышное положение для всех сторон", — пояснил он.

Сафари отметил, что если Тегерану предложат участие в ВТО, он поприветствует такой шаг и станет членом этой организации, при этом благодаря членству исламской республики в перечисленных выше объединениях "потребности на региональном и мировом уровне практически удовлетворены".

По его словам, "свободная торговля с ЕАЭС окажет большое влияние на наши (Ирана и России — ред.) отношения в сфере торговли — как импорте, так и экспорте, — в результате чего между Ираном и Россией в БРИКС… и ШОС может сложиться основа для хорошего сотрудничества в сфере финансов, транзита, энергетики, технических и наукоемких проектах".

Присоединение Ирана к БРИКС предоставит организации огромные возможности, добавил Сафари. Эксперт оценила пользу валютного соглашения между Россией и Ираном

"Одна из них — транзит, вторая — энергетика, будь то нефть или газ, третья — новые технологии и наукоемкая сфера", — заявил он и отметил, что как в БРИКС, так и в ШОС Ирану предложили возглавлять ряд комитетов, в частности, в сфере различных технологий.

Сафари подчеркнул, что ШОС и БРИКС являются крупнейшими производителями и потребителями нефти и газа, в итоге "БРИКС представляет собой прекрасный рынок размером в половину мира, ШОС — рынок регионального уровня, что само по себе может оказывать влияние, и это беспроигрышная ситуация для всех сторон".

На саммите БРИКС в ЮАР в августе 2023 года президент страны Сирил Рамафоса сообщил, что члены организации приняли решение пригласить Аргентину, Египет, Эфиопию, Иран, Саудовскую Аравию и ОАЭ стать полноправными членами БРИКС. Позднее Аргентина отказалась от участия в объединении. Полноценное участие новых стран в этой организации началось с 1 января 2024 года. Как заявил замглавы российского МИД Сергей Рябков по итогам саммита в Йоханнесбурге, государство, желающее вступить в БРИКС, не должно вводить санкции против стран — участниц объединения.

Полноформатное соглашение о свободной торговле с Ираном, которое должно прийти на смену действовавшему с 2019 года временному соглашению, страны ЕАЭС подписали в конце декабря 2023 года. Подписание состоялось в рамках заседания Высшего Евразийского экономического совета в Петербурге. На церемонии подписи поставили председатель коллегии Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Михаил Мясникович, вице-премьер РФ Алексей Оверчук и министр промышленности, рудников и торговли Ирана Аббас Алиабади. Также соглашение подписали представители Белоруссии, Армении, Казахстана и Киргизии.

ШОС — международная организация, основанная в 2001 году. В нее входят Индия, Иран, Казахстан, Китай, Киргизия, Россия, Таджикистан, Пакистан и Узбекистан. Страны-наблюдатели — Афганистан, Белоруссия и Монголия, страны-партнеры — Азербайджан, Армения, Камбоджа, Непал, ОАЭ, Турция и Шри-Ланка.