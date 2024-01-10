МОСКВА, 10 янв — ПРАЙМ. Америка намерена найти новых поставщиков урана для реакторов следующего поколения, чтобы снизить зависимость от России, пишет Reuters. NYT: США не могут покончить с зависимостью от России

В настоящий момент США покупает высокопробно-низкообогащенный уран (HALEU) у России. Данное топливо обогащено до 20 процентов, традиционное топливо, которое сейчас используют в ядерных реакторах, обогащено до 5 процентов.

Министерство энергетики США планирует заключить контракты сроком максимум на 10 лет с компаниями, предоставляющими услуги по обогащению HALEU внутри страны. На эти цели предполагается потратить 500 миллионов долларов, но со временем программа по внутреннему производству HALEO может быть расширена.

HALEU необходим для работы разрабатываемых малых модульных ядерных реакторов (SMR). Сейчас их разработкой занимаются X-energy и TerraPower, но их производство еще не началось.

Администрация президента Джо Байдена считает, что новые реакторы и поддержание существующего парка атомных электростанций — это критически важно для программы борьбы с изменением климата. Кроме того, увеличение внутренних поставок урана повысит энергетическую безопасность США, создаст высокооплачиваемые рабочие места в профсоюзах и повысит экономическую конкурентоспособность. США втрое нарастили покупки урана из России

Однако эксперты по ядерному распространению предупреждают, что растущий интерес к HALEU во всем мире может увеличить военные риски, поскольку это топливо ближе к расщепляющемуся материалу для ядерного оружия, чем к традиционному топливу.

Сегодня единственная компания, которая продает коммерческие партии HALEU — российский " Техснабэкспорт" (входит в ГК "Росатом"). В США есть компания Centrus Energy, которая единенная в стране имеет лицензию на производство HALEU и поставляет американскому Минэнерго небольшое количество топлива для демонстрационных целей. Европейская компания по обогащению урана Urenco также могла бы в конечном итоге производить американский HALEU, но у нее пока нет лицензии на это.

Напомним, что уже не в первый раз Минэнерго объявляет о намерениях развивать собственное производство HALEO, однако продолжает закупаться ураном из России. После начала СВО этот вопрос стал настолько острым, что в декабре 2023 года Палата представителей США одобрила законопроект о введении запрета на импорт низкообогащенного урана российского происхождения, который будет действовать вплоть до 2040 года.