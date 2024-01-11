МОСКВА, 11 янв — ПРАЙМ. Открытие важнейшего торгового маршрута в Красном море может занять месяцы, что будет иметь значительные негативные последствия для мировой экономики, заявил глава датской судоходной компании A.P. Moller-Maersk Винсент Клерк. Датская Maersk приостановит транзиты через Красное море, сообщили СМИ

Maersk в начале января после атак со стороны хуситов заявила, что приостанавливает транзит судов через Красное море и Аденский залив и будет перенаправлять все суда на юг вокруг мыса Доброй Надежды. В частности, Центральное командование США (CENTCOM) неоднократно сообщало об атаках хуситов в Красном море на коммерческое судно Hangzhou компании Maersk.

"Это может иметь более масштабные последствия не только для отрасли, но и для конечных потребителей, доступности продукции и мировой экономики в целом", — сказал Клерк газете Financial Times.

По его словам, перенаправление контейнеровозов через мыс Доброй Надежды увеличивает расстояние примерно на 13 тысяч километров, а цены — на сотни долларов за контейнер. Так, расходы Maersk на топливо вырастут на 50% из-за более длинного маршрута. По словам Клерка, если проблему не решить, суда вскоре выйдут из строя, что поставит под угрозу логистику и глобальные цепочки поставок.

"Нам неясно, идет ли речь о восстановлении безопасного прохода в Красное море в считанные дни, недели или месяцы… Потенциально это может иметь весьма значительные последствия для глобального экономического роста", — сказал он.

Компания A.P. Moller-Maersk A/S — одна из ведущих мировых судоходных компаний, крупнейший в мире контейнерный перевозчик. Работает более чем в 130 странах, штат сотрудников превышает 110 тысяч человек.