МОСКВА, 12 янв — ПРАЙМ. Объем незаконной рубки леса в 2023 году в России снизился на 16% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года, заявила в интервью РИА Новости вице-премьер Виктория Абрамченко. Европа готова локализовать производство семян в России, заявила Абрамченко

"По итогам 2023 года снижение незаконной рубки на 16% по сравнению с предыдущим", — сказала Абрамченко.

По ее словам, есть регионы, где положительная динамика особенно ощутима. "Например, Иркутская область. Там за 5 лет (с 2019 года) объем незаконной заготовки древесины снизился в 16 раз, в Забайкальском крае – в 3 раза, в том числе благодаря цифровизации лесного комплекса, когда мы связали всю цепочку движения древесины в единой системе", — отметила вице-премьер.

В августе прошлого года Абрамченко сообщала, что объем незаконной рубки древесины в России сократился в 2,5 раза за последние три года. На тот момент в информационной системе ЛесЕГАИС (Единая государственная автоматизированная информационная система учёта древесины и сделок с ней) было зарегистрировано более 289 тысяч пользователей, сформировано 12 миллионов электронных сопроводительных документов на более чем 543 миллиона кубических метров древесины.

С 1 января 2022 года ЛесЕГАИС позволяет оформлять электронный сопроводительный документ на каждую партию древесины, который подтверждает легальность ее происхождения. Без этого документа невозможно проведение сделок, транспортировка и экспорт лесоматериалов.

Полный текст интервью читайте на ria.ru 12 января в 10.00 мск.