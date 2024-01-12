МОСКВА, 12 янв — ПРАЙМ. Большая часть отправленной Америкой военной помощи на Украину "потерялось", пишет Business Insider. Медведев раскрыл причину исчезновения поставляемого Киеву оружия

Пентагон уже не первый раз "теряет" теряет оружие, которое отправлял в другие страны: ранее аналогичные случаи возникли в Ираке, Кувейте и Йемене.

В частности, при отправке оружия Украине нарушения были найдены в отношении помощи на сумму более миллиарда долларов. Эта сумма прозвучала в докладе генерального инспектора министерства обороны.

В докладе говорится, что Пентагон направил на Украину вооружение на сумму 1,69 миллиарда долларов, из которого "пропавшей без вести" считается техника на сумму более одного миллиарда, включая ударные беспилотники, приборы ночного видения и противотанковые ракеты Javelin.

Американское военное ведомство не вело точной инвентаризации поставляемого ВСУ оружия по программе "усиленного отслеживания конечного использования" (EEUM) и "не полностью выполнял поставленные требования", считает инспектор.

В докладе не говорится точная цифра пропавшего оружия, но сам факт говорит о том, что у Пентагона высокий показатель нарушений и он неспособен обеспечить полноценный учет военной техники. Пентагон объявил о нехватке средств для помощи Украине

При этом в результатах проверки не сказано, была ли эта кража или хищение, поскольку не было такой задачи.

Полную картину по всей передаваемой ВСУ, но не учтенной технике получить сложно, так как перечень военной помощи постоянно меняется.

С февраля 2022 года США предоставили Киеву военную помощь на сумму свыше 44 миллиардов долларов. В данный момент Конгресс, преимущественно состоящий из республиканцев, блокирует выдачу новой помощи Украине.

Америка и раньше "упускала из виду" огромное количество оружия, которое она отправляла другим странам. По данным рассекреченной проверке Пентагона, военные не смогли отчитаться о поставках оружия в Ирак и Кувейт на сумму более одного миллиарда долларов. В докладе Счетной палаты США в 2009 году было установлено, что Пентагон не смог отчитаться о тысячах единиц оружия, переданных силам безопасности в Афганистане. Bloomberg: Пентагон совершил "ошибку" на шесть миллиардов долларов

В 2015 году газета The Washington Post сообщила, что Министерство обороны не смогло отчитаться о военной помощи Йемену на сумму свыше 500 миллионов долларов. А в ноябре прошлого года министерство обороны США шестой год подряд провалило ежегодный аудит своих систем бухгалтерского учета, резюмировало издание.

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