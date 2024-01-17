МОСКВА, 17 янв — ПРАЙМ. Страны Средней Азии укрепляют связи с США и Евросоюзом, однако победа России над Украиной сможет положить конец этому сближению, пишет Hill. СМИ: Азия нарушила планы Запада по России

Исход российско-украинского военного конфликта окажет влияние на регионы, которые граничат с Россией. В случае победы Украины, позиции Москвы ослабнут, что послужит более крепкой связи в политике, экономике и сфере безопасности стран Средней Азии во главе с Казахстаном и Запада.

Такой итог, по мнению издания, защитит азиатский регион от стремления Китая господствовать в нем и подарит Америке и Евросоюзу преданных стратегических и деловых партнеров.

В случае победы России на Украине, Москва перечеркнет усилия Запада в Средней Азии и создаст новое давление, чтобы вернуть регион на орбиту Москвы. Например, Казахстан, где проживает значительное количество русских, сегодня является экономическим двигателем Средней Азии, неким мостом между Азией, Европой и Ближним Востоком. На долю Казахстана приходится около 70 процентов общего объема прямых иностранных инвестиций в регион. Эта страна стала одной из первых, получивших инвестиции от Западных стран, и одновременно укрепляет экономические связи с Китаем. Токаев заверил, что Казахстан не стал "анти-Россией"

Но связи с Россией очень прочные: около 80 процентов экспорта казахстанской нефти в Европу проходит через российские трубопроводы. Москва остается крупнейшим торговым партнером Астаны — на ее долю приходится до 40 процентов ненефтяного экспорта. Кроме того, Казахстан, поддерживая с Россией экономические отношения, соблюдает антироссийские санкции.

Ряд стран Европы готовы расширить свои связи со Средней Азией. Так как ЕС практически до нуля снизил импорт нефти из России, Казахстан стал третьим по величине поставщиком "черного золота" после Норвегии и США. Неожиданный поворот: российскую нефть снова покупают США и не только они

Америка, в свою очередь, не может предложить прямые гарантии безопасности странам Средней Азии, но могут помочь экономическим и дипломатическим воздействием. Вашингтон инвестировал в экономику Казахстана примерно 62 миллиарда долларов, готов поддержать развитие отрасли переработки в стране. США также могут помочь всем государствам Средней Азии в борьбе с джихадизмом и терроризмом, сократить оборот наркотиков.

На Казахстан приходится 40 процентов мировых запасов урана, она богата редкоземельными минералами. Поскольку США хотят сократить свою зависимость от российских и китайских полезных ископаемых, а также понизить роль Пекина в азиатском регионе, то Казахстан и Узбекистан могут получить заметную выгоду от сотрудничества. Однако, насколько сильно связи Средней Азии с Западом укрепятся, будет зависеть от России и ее результатов в СВО.

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