МОСКВА, 17 янв — ПРАЙМ. Алексей Кудрин может не получить 5 процентов акций "Яндекс", как ранее ему обещал основатель компании Аркадий Волож, пишет российский Forbes. Потанин хочет получить "Яндекс" в обмен на голландскую "маму", пишут СМИ

Потенциальными покупателями российского бизнеса Yandex N.V. выступают, согласно источникам издания, миллиардеры Владимир Потанин и Вагит Алекперов. Они считают, что величину опционного пакета Кудрина, который сейчас является советником по корпоративному развитию "Яндекса", необходимо пересмотреть.

Опцион в размере 5 процентов акций российского субхолдинга Кудрину обещали, когда приглашали стать советником в компании. На тот момент в 2022 году он возглавлял Счетную Палату России. Кудрин должен был помочь разделить бизнес голландского холдинга на международный и российский.

Сделка по разделению затянулась, Волож покинул Россию из-за своего отношения к СВО и отошел от бизнеса "Яндекса" в связи с введением против него санкций.

Субхолдинг международной компании акционерного общества (МКАО) "Яндекс" был зарегистрирован 27 декабря 2023 года в специальном административном районе в Калининградской области. В него будут переданы российские активы голландской Yandex N.V.

Потанин и Алекперов в данный момент, совместно с другими потенциальными инвесторами, планируют стать основными акционерами МКАО "Яндекс". Аналитик раскрыл, сколько могли потерять инвесторы на скачке курса доллара

Пакет в 5 процентов Кудрин получил бы в рамках опционов, и тогда это был максимальный размер опциона, установленный в компании. Сейчас порог снижен до 2-3 процентов. Новые предполагаемые акционеры хотят снижения мотивационного опциона до 1,5 процента. По оценкам, Кудрин может претендовать на не менее 2,5 процента акций "Яндекса", стоимость которого оценивается в примерно 29 миллиардов рублей (исходя из капитализации компании на 15 января 2024 года).

Возможно, что снижение опциона для Кудрина связано с тем, что сделка затянулась, потому что изначально раздел бизнеса предполагали произвести до конца 2022 года. При этом многие связывают затягивание сделки по разделению бизнеса с позицией Воложа против СВО.