МОСКВА, 17 янв — ПРАЙМ. Нападения на танкеры в Красном море приведет к нехватке судов и задержках поставок нефти, пишет Reuters, ссылаясь на гендиректора саудовского нефтяного гиганта Saudi Aramco Амина Нассера. "По рекордным ценам". Европа покупает российскую нефть, пишет Independent

В целом рынок справится с перебоями из-за нападений хуситов, но если они продлятся недолго. Если нападения затянутся, это приведет к дефициту танкеров-перевозчиков и, соответственно, задержкам поставок нефти.

За последние два года основные страны-потребители нефти истощили свои морские и внутренние запасы на 400 миллионов баррелей: мировые запасы сократились до нижнего предела пятилетнего среднего показателя. Из-за этого основным источником дополнительных поставок черного золота в условиях растущего спроса на сырье становится ОПЕК.

Кроме того, в связи с нападениями хуситов на корабли в Красном море многие компании вынуждены были перенаправить грузы в обход Африки. Йеменские повстанцы утверждают, что поддерживают Иран и действуют в знак солидарности с палестинцами в израильско-палестинском конфликте. Цены на нефть повышаются ввиду усиления напряженности на Ближнем Востоке

Танкеры останавливаются или отклоняются от Красного моря, ведущего к Суэцкому каналу — самому быстрому маршруту из Азии в Европу, через который проходит около 12 процентов мирового судоходства. Альтернативный маршрут вокруг мыса Доброй Надежды в ЮАР добавляет к путешествию 10-14 дней.

Нассер считает, что спрос на нефть будет на уровне 104 миллионов баррелей в сутки в 2024 году, что означает рост показателя примерно на 1,5 миллиона баррелей в сутки (в 2023 году рост был на 2,6 миллиона баррелей в сутки). Соответственно, рост спроса на нефть в сочетании с низкими запасами будет способствовать дальнейшему ужесточению рынка. Насер сказал, что не может предсказать, когда спрос на нефть достигнет пика или стабилизируется, поскольку потребление топлива мигрирует из развитых стран в развивающиеся, которые становятся богаче.