МОСКВА, 18 янв — ПРАЙМ. Семь из десяти крупнейших судоходных компаний мира приостановили транзит через Красное море, где хуситы, повстанческая группировка из Йемена, нападают на коммерческие суда, пишет британский The Economist. В "Росатоме" ожидают рекордный объем грузоперевозок по Севморпути

В результате гораздо меньше судов используют Суэцкий канал, который является коротким путем из Индийского океана в Средиземное море.

При этом, объем торговли, проходящей через Панамский канал, соединяющий Карибское море с Атлантическим и Тихим океаны, сократился на 30 процентов с ноября после того, как сильная засуха поразила его водоемы и понизила уровень воды.

По данным Freightos (маркетплейс для грузовых перевозок), спотовая ставка на отправку 40-футового контейнера из Китая в Северную Европу выросла на 283 процента с начала декабря прошлого года.

Существует заманчивая альтернатива морской торговле на дальние расстояния: есть маршруты, которые могут сократить продолжительность путешествий до 40 процентов. Но есть загвоздка: Северный морской путь (СМП), Северо-Западный проход (СЗП) и Трансполярный морской путь (ТМР) пересекают океан, покрытый льдом.

Может ли Арктика стать жизнеспособным вариантом для коммерческого судоходства, задается вопросом автор статьи. Оказывается, что может, причем к ней все чаще обращаются, хотя и по тревожной причине. Арктика нагревается в четыре раза быстрее, чем в среднем другие площади по миру. С 1978 года ледяной покров сокращался примерно на 78 000 квадратных километров в год.

В июне 2023 года исследование журнала Nature Communications предположило, что первое безледное лето в Арктике может наступить уже в 2040-х годах, даже если мир значительно сократит выбросы парниковых газов. По мере того, как лед становится тоньше, а технологии судоходства в холодной воде развиваются, арктические воды станут более доступными для судоходства. Буря в стакане воды: исламские радикалы разгоняют цены на нефть

Они уже становятся более занятыми, хотя и с низкой базы. Самый популярный маршрут судоходства в Арктике — СМП, который контролируется Россией. Объемы торговли по этому маршруту увеличились на 755 процентов с 2014 по 2022 год. Россия хочет к 2035 году увеличить объемы перевозок в десять раз по сравнению с уровнем 2022 года.

В октябре 2023 года она объявила о создании совместного предприятия с эмиратской логистической компанией DP World для развития арктических контейнерных перевозок. В том же месяце китайская фирма NewNew Shipping Line завершила свой первый рейс туда и обратно по арктическому маршруту между Шанхаем и Санкт-Петербургом.

Однако судоходство в Арктике остается незначительным по мировым стандартам. В 2022 году в регион зашло менее 1700 судов. Для сравнения: более 23 000 прошли через Суэцкий канал и 14 000 — через Панамский. Судоходство по северным маршрутам остается сезонным: большая часть рейсов совершается летом. На СЗП больше льда, чем на СМП, и на нем меньше трафика. Судоходство по ТСР будет осуществляться только тяжелыми ледоколами до тех пор, пока лед не растает в достаточной степени.

Все это заставляет страховщиков насторожиться. Плохое картографирование в сочетании с экстремальной и непредсказуемой погодой увеличивает вероятность несчастных случаев, при этом экономия времени сомнительна. Согласно исследованию, опубликованному в апреле 2023 года в журнале Geophysical Research Letters, задержки из-за морского тумана составляют 23-27 процентов времени плавания по СЗП и 4-11 процентов по СМП. Арктическая навигация требует опыта и специализированных судов. И то и другое имеет свою цену.

Растущая геополитическая напряженность также будет препятствовать трансарктическому судоходству, по крайней мере, в среднесрочной перспективе. Суда должны иметь разрешение российских властей на прохождение по СМП: им почти не пользуются суда стран Запада. Канада и США расходятся во мнении относительно правил транзита по СЗП. Проход судов через Суэцкий канал в начале года снизился на 30 процентов

В конце концов, по мере дальнейшего нагревания Арктики и открытия международных вод вдоль ТСР, политическая борьба может стать менее важной.

Экологическая обеспокоенность по поводу судоходства в Арктике, напротив, будет только расти. В 2021 году Международная морская организация (является агентством ООН), приняла запрет на использование мазута в Арктике и Антарктике. Он вступает в силу в 2029 году. Это, как надеется организация, снизит риск разливов нефти и вредные загрязнители. Загрязнение воздуха, воды и шум от судоходства угрожают местным видам и местному населению, которое от них зависит. Несколько компаний обязались не отправлять товары через регион по экологическим соображениям.

Арктике будет трудно конкурировать с устоявшимися судоходными путями. Экстремальные сезонные погодные условия ограничивают возможности коммерческого судоходства. Но, по мере сокращения ледяного покрова, ее воды станут более загруженными, и Россия будет все активнее их использовать, резюмирует издание.