МОСКВА, 19 янв — ПРАЙМ. Президент США Джо Байден обнаружил у себя королевские полномочия: он пренебрег американскими законами и без согласования с Конгрессом нанес удары по хуситам в Йемене, пишет The American Conservative. Хуситы намерены наносить удары по связанным с США морским судам

Это может втянуть Америку в новую "вечную" войну, которая не принесет никакой пользы, поэтому лучшее что он может сделать — вывести американских солдат с Ближнего Востока и вернуть домой.

Еще три года назад Байден говорил, что будет со всей ответственностью подходить к использованию военной силы — только в самых крайних случаях. Он обещал, что США не вернутся к вечным войнам в Ближневосточном регионе.

Однако поступил он, как и его предшественники: нанес незаконные авиаудары по Йемену. Байден даже не стал делать вид, что консультировался с Конгрессом до того, как развязывать войну.

Вероятно, Байден просто "устал" защищать Красное море от атак судов ракетами и беспилотниками, поэтому решил сам атаковать правительство Йемена, которое преимущественно состоит из представителей движения "Ансар Аллах" или хуситы.

К военным действиям Америки присоединилась только Великобритания. Другие страны "коалиции" предоставили некую материально-техническую и разведывательную поддержку (ее детали не раскрываются). Страны, которые входят в коалицию, не известны. В участии в помощи открыто признался только Бахрейн, а Дания, Германия, Новая Зеландия и Южная Корея делали совместные заявления, выражающие поддержку авиаудару. Байден "сфотографировался" с женщиной, которой нет

Цель атак по Йемену была напугать и заставить прекратить хуситов атаковать грузовые суда в Красном море. Но как стало известно СМИ, даже после того, как 150 высокоточных боеприпасов поразили более 60 точек пусков ракет и беспилотников хуситов, удары повредили или уничтожили только около 20-30 процентов их атакующих возможностей. Хуситы устанавливают свое оружие на мобильные платформы, которые легко перемещаются и прячутся.

Ответ Саны был скор: они нанесли очередной удар по проходящим в море судам и заявили, что главной целью теперь для них станут атаки на американские и британские корабли.

"Ансар Аллах" поясняет свои атаки на корабли поддержкой палестинцев в секторе Газа. То, что американцы вмешались в конфликт, который носит религиозный характер, только подлило масло в огонь антиамериканских настроений, даже у союзников Америки в Персидском заливе.

До нанесения ударов для американской безопасности в Красном море никакой угрозы не было. Было неудобно, из-за изменения судоходным маршрутов, но никакой катастрофы: выросшие цены на потребительские товары не являются серьезным поводом для начала войны. Буря в стакане воды: исламские радикалы разгоняют цены на нефть

У Байдена было достаточно времени, чтобы собрать Конгресс и обсудить условное объявление войны Йемену, если уж хуситы затронули жизненно важные интересы Америки. Но он этого не сделал. Хотя еще в 2020 году обвинял на тот момент президента Дональда Трампа, что тот в результате авиаудара убил иранского генерала: — "у Трампа нет полномочий вовлекать нас в войну с Ираном без одобрения Конгресса". Президент никогда не должен ввязывать Америку в войну без осознанного согласия своего народа, говорил он.

Спустя четыре года Байден совершает то же самое. Хотя и до этого Байден делал много подобных атак без согласования. Его незаконные военные действия с гораздо большей вероятностью могут привести к большому военному конфликту, пишет издание.

Даже в Саудовской Аравии, которая находится в конфликте с Йеменом сама, призывают США остановиться, поскольку понимают риски эскалации конфликта на Ближнем Востоке.

Решение Вашингтона сделать Красное море зоной боевых действий еще больше повредит торговому судоходству: перестраховщики уже ушли с Ближнего Востока, стоимость грузовых тарифов уже выросла на 310 процентов по сравнению с ноябрем 2023 года. Расходы на морские перевозки, скорее всего, будут расти и дальше. Крупнейший экспортер нефти назвал последствия конфликта в Красном море

Но хуже всего, что этот конфликт может вовлечь и другие страны: Иран продолжает снабжать оружием хуситов, Ливан с "Хезболлой" находится на грани войны с Израилем, проиранские боевики с 7 октября совершили по меньшей мере 127 атак на объекты и военный персонал США в Ираке и Сирии. Американские удары по Йемену дают этим группировкам еще один повод для атак.

Такие конфликты хорошо решаются дипломатией, но Америка использует старые проверенные средства: бросает в регион деньги, оружие и военную силу. Но американцы устали от ненужных войны и не уважающего законы правительства. Следующая администрация должна вернуть американскую армию домой с Ближнего Востока, резюмирует издание.

Полный текст статьи читайте на ИноСМИ>>