МОСКВА, 22 янв — ПРАЙМ. Россия в 2023 году обогнала Саудовскую Аравию и стала крупнейшим источником китайского импорта нефти, пишет Bloomberg. Россия увеличила объем экспорта СПГ в Китай на 23 процента

Китай в прошлом году приобрел рекордные 107 миллионов тонн нефти, что почти на четверть больше, чем годом ранее. В Саудовской Аравии Поднебесная купила немного менее 86 миллионами тонн. Впервые с 2018 года Россия стала поставщиком номер один в Китай, а ее объем поставок составляет около 2,15 миллиона баррелей в день.

Китайские нефтеперерабатывающие заводы охотно покупают российскую нефть по сниженным ценам, несмотря на то, что ее стоимость превышает западный потолок в 60 долларов за баррель.

Поставки по ВСТО (нефтепровод Восточная Сибирь — Тихий океан) с Дальнего Востока России продолжают пользоваться популярностью в Китае из-за относительно короткого маршрута доставки. Более высокие официальные отпускные цены привели к тому, что переработчики стали брать меньше срочных контрактов на поставку из Саудовской, а недавние разногласия с иранскими экспортерами еще больше повышают спрос на российскую нефть.

Импорт нефти Китая из России в прошлом году составил 60,6 миллиарда долларов, что соответствует средней цене около 77 долларов за баррель, согласно расчетам Bloomberg, основанным на таможенных данных.

Ирак и Малайзия стали третьими и четвертыми по величине поставщиками сырой нефти в Китай в 2023 году.

Россия также была крупнейшим поставщиком мазута в Китай в прошлом году, отгрузив 9,6 миллиона тонн.