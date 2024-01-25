МОСКВА, 25 янв — ПРАЙМ. Двусторонняя торговля между Индий и Россией в прошлом финансовом году составила 50 миллиардов долларов, как ожидается, она увеличится в этом году, заявил министр портов, судоходства и водных путей Индии Сарбананда Соновал. Индия стала четвертым по величине рынком ценных бумаг в мире

"Наше двустороннее партнерство расшилось и стало по-настоящему многогранным и включает в себя сотрудничество в военной сфере, в области безопасности, науки и технологиях. В прошлом финансовом году наш двусторонний товарооборот достиг 50 миллиардов долларов США, а в этом году, вероятно, будет еще больше", — заявил Соновал, его слова приводит газета Business Standard.

Ранее глава МИДа Индии Субраманьям Джайшанкар заявлял, что объем торговли Индии и России в этом году может превысить 50 миллиардов долларов.

Согласно данным индийской таможни, товарооборот России и Индии за январь-октябрь вырос вдвое — до рекордных 54,7 миллиарда долларов, при этом Россия остается четвертым крупнейшим торговым партнером Индии. За этот период Индия вдвое нарастила импорт товаров из России — до 51,4 миллиарда долларов. Одновременно страна нарастила поставки собственной продукции в Россию в 1,4 раза — до 3,3 миллиарда долларов.