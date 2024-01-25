2024-01-25T10:23:33+03:00
2024-01-25T10:23:33+03:00
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2024
https://1prime.ru/state_regulation/20240125/842886146.html
В Индии ожидают увеличения объема торговли с Россией в 2024 году
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Двусторонняя торговля между Индий и Россией в прошлом финансовом году составила 50 миллиардов долларов, как ожидается, она увеличится в этом году, заявил министр портов,... ПРАЙМ, 25.01.2024
экономика, новости, индия, россия, товарооборот
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 25 янв — ПРАЙМ. Двусторонняя торговля между Индий и Россией в прошлом финансовом году составила 50 миллиардов долларов, как ожидается, она увеличится в этом году, заявил министр портов, судоходства и водных путей Индии Сарбананда Соновал.
"Наше двустороннее партнерство расшилось и стало по-настоящему многогранным и включает в себя сотрудничество в военной сфере, в области безопасности, науки и технологиях. В прошлом финансовом году наш двусторонний товарооборот достиг 50 миллиардов долларов США, а в этом году, вероятно, будет еще больше", — заявил Соновал, его слова приводит газета Business Standard.
Ранее глава МИДа Индии Субраманьям Джайшанкар заявлял, что объем торговли Индии и России в этом году может превысить 50 миллиардов долларов.
Согласно данным индийской таможни, товарооборот России и Индии за январь-октябрь вырос вдвое — до рекордных 54,7 миллиарда долларов, при этом Россия остается четвертым крупнейшим торговым партнером Индии. За этот период Индия вдвое нарастила импорт товаров из России — до 51,4 миллиарда долларов. Одновременно страна нарастила поставки собственной продукции в Россию в 1,4 раза — до 3,3 миллиарда долларов.