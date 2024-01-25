МОСКВА, 25 янв — ПРАЙМ. Инфляционная динамика в России в текущем году будет зависеть от действий ЦБ РФ по замедлению возрастающего спроса и его операций на внутреннем валютном рынке, сообщает газета "Известия" на прогноз экспертов рейтингового агентства "Эксперт РА". "ИнФОМ": инфляционные ожидания россиян резко замедлились

Эксперты полагают, что регулятор будет вынужден сохранять высокую ставку на протяжении долгого времени для возврата инфляции к целевому уровню. При этом, по их мнению, базовый сценарий предусматривает среднюю ставку на уровне 12,5-14,5%, но при росте фрагментации мировой торговли и геополитического напряжения она может остаться уровне 16% в течение всего этого года.

Отмечается, что сдержать инфляцию также позволят валютные операции ЦБ, связанные с пополнением или расходованием средств Фонда национального благосостояния, но затраты федерального бюджета в 2024 году увеличатся на 13,3% в сравнении с 2023 годом, что заставит Банк России сохранять жесткую денежно-кредитную политики. "Эксперт РА" также отметило сохранение влияния на инфляцию мировых цен на нефть и стоимости других экспортных российских товаров.

Руководитель департамента мировой экономики ВШЭ Леонид Григорьев пояснил изданию, что высокая ставка ЦБ может не оказать достаточного влияния на темпы роста потребительских цен. По его словам, значение кредитов сейчас уменьшилось, так как все большее число организаций вкладывают собственные средства, без обращения в банки за кредитованием.

По словам профессора Российской экономической школы Олега Шибанова, уменьшение затрат бюджета по отношению к ВВП, должно способствовать снижению инфляции, но данный показатель останется выше 4%. При этом точно предсказать его значение к концу года сложно.

В "Эксперт РА" напомнили, что в прошлом году рост цен ускорился почти до кризисных значений первой половины 2022 годы и ЦБ РФ повысил ключевую ставку до 16%, но инфляция по-прежнему держится на высоком уровне. Отмечается, что текущий рост цен связан с отложенным потребительским спросом на фоне нарастающих ограничений в предложении, которые вызваны проблемами с поставками и дефицитом кадров.