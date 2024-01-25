МОСКВА, 25 янв — ПРАЙМ. За последние четыре года экономика России столкнулась с двумя серьезными кризисами: пандемия COVID-19 и антироссийские санкции, пишет РБК. Лучше, чем прогнозировали. Российская экономика поразила Британию

Издание на основе данных Всемирного банка подсчитало, как справлялась российская экономика с двумя спадами ВВП и последующим за ними ростом, и с какими цифрами подошла к 2024 году по основным показателям.

ВВП России с 2020 года к началу 2024 года вырос на 5,4 процента (данные по 2023 году пока предварительные — рост на 3,5 процента по оценкам Всемирного банка). Такой рост существенно превышает оценки экономических экспертов, которые озвучивались в начала введения санкций в 2022 году. Никто не ожидал такого успеха.

Всемирный банк полагает, что Россия закрепит за собой восьмое место среди стран по объему ВВП (в долларах), а также будет на пятом месте по размеру экономики по паритету покупательной способности.

Правда, такие темпы, как в 2023 году, сложно будет сохранить, полагают эксперты: восстановление и рост продлятся еще недолго, плюс играет эффект базы (чем больше экономика, тем труднее расти высокими темпами). Стране необходимо искать новые источники для ускорения.

Промышленность России снижалась только в пандемийном 2020-м году. В 2022 году, когда начался активный ввод антироссийских санкций, рост в промышленности был 0,6 процента. В целом за 2020-2023 годы она выросла на 8,5 процента (а в обрабатывающей даже на 17,3 процента). Российская экономика может обогнать японскую, заявил Решетников

Драйвером было строительство (ввод жилья был рекордным в 2023 году), зерновая промышленность (в 2022 году был рекорд в сборе зерна, масличных культур и овощей, в 2023 году ждут исторического максимума для картофеля и тепличных овощей).

Количество малых и средних предприятий за четыре года выросло на 7 процентов до 6,35 миллионов (на 10 января 2024 года).

У инвестиций в основной капитал была небольшая просадка в пандемийный год, а потом — три года высоких темпов роста: в целом за 2020-2023 годы их объем вырос на 20 процентов. Во многом на этот показатель повлияло то, что западные рынки закрыли доступ для инвесторов из России. Экономика на военных рельсах: какой сюрприз готовит Россия

Из-за запрета на продажу многих российских товаров в Европе, России пришлось переориентироваться на другие рынки. И несмотря на снижение физического объема экспорта в 2023 году, в долларовом выражении его объем превысил 2019 год, то есть до COVID-19. Оплата экспорта в рублях выросла до 40 процентов сделок (ранее — 19 процентов).

Реальные располагаемые доходы россиян за 2020-2023 год выросли, предварительно, на 3,9 процентов. Среднедушевой доход вырос с 35 500 рублей в 2019 году до 46 400 рублей в 2023 году (учитывались данные за три первых квартала). Ожидаемая продолжительность жизни россиян, которая резко снизилась из-за ковида, в 2023 году уже превысила уровень 2019 года и составила 73,46 года.