МОСКВА, 25 янв — ПРАЙМ. Россия и Китай нашли ахиллесову пяту у армии США — это ее огромная группировка спутников-шпионов в космосе, пишет американский Fox News. В США призвали избегать столкновения с Россией

В случае вооруженного конфликта спутники станут легкой добычей, а без них американская армия будет "глухой и слепой". Поэтому следующая глобальная война может случиться в космосе, считает автор материала.

По его мнению, "Звездные войны" перестают быть простой фантастической сагой, поскольку для США лучшим способом избегания столкновений в околоземном пространстве является подготовка к ним.

Space X, которая принадлежит Илону Маску, 28 декабря 2023 года запустила опытный беспилотный орбитальный самолет Boeing X-37B — роботизированный многоразовый аппарат, который управляется американскими воздушными войсками в сотрудничестве со Space Force. Большая часть деталей о полезной нагрузке и миссии Boeing X-37B являются секретом, хотя иногда некоторые подробности всплывали. Так, в 2019 году экс-министр ВВС Хизер Уилсон говорила, что космический ракетоносец может изменять орбиту, если он приблизится к атмосфере Земли. Такая возможность способна удивить соперника.

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За две недели до пуска Boeing X-37B Китай отправил свой собственный секретный космический самолет "Шэньлун" ("Божественный дракон"). Спустя четыре дня "дракон" вывел на околоземную орбиту шесть "таинственных аппаратов", которые, по данным любителей космических трекеров, передавали сигналы. Отмечается, что начальник управления космических операций Космических сил генерал Бредли Ченс Солтцман "Шэньлун" признал китайский самолет мощным аппаратом.

Россия создала Космические силы 1 июня 2001 года, спустя пять месяцев после признания Пентагоном уязвимости американских спутников и разговоров о возможном "космическом Перл-Харбор". Главная миссия российских Космических войск — держать на прицеле американские спутники. В противокосмическом арсенале Москвы находятся средства РЭБ, лазерные установки, противоспутниковые ракеты и другие средства.

За последние двадцать пять лет российские и китайские эксперты наблюдали за тактикой Пентагона в Косово, Ираке, Афганистане, Ливии и Сирии. Эти конфликты показали, что космический потенциал США — это их ахиллесова пята из-за зависимости американской армии. Благодаря GPS и другим космическим системам США, армия выполняет миссии в зонах боевых действий: разведывательные операции, оповещения о ракетных пусках, систему командования и управления, синхронизирует операции (точно определяет цели и местоположение военных объектов). В МИД назвали западные спутники, которые могут стать целью России

Кроме того, от спутников зависят и многие гражданские аспекты: глобальная навигация, водохозяйственная деятельность, мониторинг энергосистем, прогнозирование погоды, широкополосный доступ и телекоммуникации для различных приложений, включая, среди прочего, банковские, образовательные и медицинские.

Спутники США являются легкой добычей, говорит генерал Джон Хайтен. В 2017 году он называл американские космические аппараты "большими, жирными, сочными целями".

Недавно выяснилось, что Америка отстает от России и Китая в вопросе создания космических войск или противоспутниковых испытаний. Но появление X-37B — это крупный технологический прорыв. Поэтому "Звездные войны" перестали быть теорией, и американцам надо решать, кто будет руководить страной: кто-то, кто боится космической войны или сам внушает врагам такой страх, резюмирует издание.

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