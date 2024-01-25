МОСКВА, 25 янв — ПРАЙМ. Ставка вывозной таможенной пошлины с привязкой к курсу рубля с 1 по 29 февраля составит 4,5%, свидетельствуют данные на сайте министерства экономического развития. Кабмин отменил таможенные пошлины на ввоз куриного мяса

Российское правительство с 1 октября и до конца 2024 года ввело на ряд товаров гибкие экспортные пошлины с привязкой к курсу рубля. Пошлина составляет от 4% до 7% в зависимости от курса национальной валюты. Так, при курсе от 80 до 85 рублей за доллар пошлина составит 4%, при курсе в 85-90 рублей — 4,5%, при долларе выше 90 рублей и ниже 95 рублей — 5,5%. Самая высокая пошлина в 7% будет применяться при курсе выше 95 рублей. При курсе ниже 80 рублей гибкая пошлина обнуляется.

Минэкономразвития осуществляет мониторинг курса доллара к рублю и исходя из средних значений определяет размер пошлины. Мониторинг проводится с 26-го числа каждого месяца по 25-е число следующего. Например, для определения ставок вывозных таможенных пошлин на февраль период мониторинга курса доллара к рублю начинался с 26 декабря.

Как подсчитало РИА Новости на основе данных ЦБ, средний официальный курс доллара в период с 26 декабря 2023 года по 25 января 2024 года составил 89,25 рубля.