КАЛИНИНГРАД, 25 янв — ПРАЙМ. В 2024 году в России вырастет уровень МРОТ, заявил в ходе встречи со студентами вузов Калининградской области президент страны Владимир Путин. Россию назвали одной из трех стран, где выросла реальная зарплата

"Размер минимальной заработной платы будем повышать, с этого года он будет уже так существенно повышен. А это в свою очередь отражается на всех других выплатах, включая социальные пособия", — сказал он.

Путин отметил, что "в целом по сравнению даже с другими годами, у нас реальные доходы населения и уровень реальной заработной платы подрос, выше чем в предыдущие годы".

Минимальный размер оплаты труда — показатель, который применяется для регулирования оплаты труда и определения размеров пособий по временной нетрудоспособности, по беременности и родам и других выплат.

27 ноября Путин подписал федеральный закон о повышении минимального размера оплаты труда в 2024 году на 18,5 процента. Так, с 1 января МРОТ достигает 19 242 рублей. Кроме того, соотношение МРОТ и медианной зарплаты будет не ниже 48 процента в 2025 году.