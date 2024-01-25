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Путин продолжит повышать МРОТ в 2024 году
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В 2024 году в России вырастет уровень МРОТ, заявил в ходе встречи со студентами вузов Калининградской области президент страны Владимир Путин. "Размер минимальной заработной платы... ПРАЙМ, 25.01.2024
общество , финансы, экономика, новости, россия, владимир путин, повышение мрот
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https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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КАЛИНИНГРАД, 25 янв — ПРАЙМ. В 2024 году в России вырастет уровень МРОТ, заявил в ходе встречи со студентами вузов Калининградской области президент страны Владимир Путин.
"Размер минимальной заработной платы будем повышать, с этого года он будет уже так существенно повышен. А это в свою очередь отражается на всех других выплатах, включая социальные пособия", — сказал он.
Путин отметил, что "в целом по сравнению даже с другими годами, у нас реальные доходы населения и уровень реальной заработной платы подрос, выше чем в предыдущие годы".
Минимальный размер оплаты труда — показатель, который применяется для регулирования оплаты труда и определения размеров пособий по временной нетрудоспособности, по беременности и родам и других выплат.
27 ноября Путин подписал федеральный закон о повышении минимального размера оплаты труда в 2024 году на 18,5 процента. Так, с 1 января МРОТ достигает 19 242 рублей. Кроме того, соотношение МРОТ и медианной зарплаты будет не ниже 48 процента в 2025 году.