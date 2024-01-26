МОСКВА, 26 янв — ПРАЙМ. Подавляющая часть американцев (93 процента) говорят, что открытые границы — это серьезная проблема, пишет American Thinker. В Техасе раскритиковали решение Верховного суда из опасения "вторжения"

Во время президентства Джо Байдена в Америку попали более шести миллионов мигрантов, и некоторые губернаторы штатов считают, что политика в отношении открытости границ противозаконна.

То, что происходит сейчас на границах штата Техас будет иметь огромные последствия для страны: такого противостояния между федералами и штатами США не наблюдалось с 1860 года, когда победа на выборах Авраама Линкольна привела к Гражданской войне. Хотя вряд ли до Гражданской войны дойдет, поскольку большинству американцев не нравится политика Байдена.

Что же произошло в США? Байден открыл границу, тем самым проигнорировал суверенитет и законы своей страны. Губернатор Техаса Грег Эбботт делал попытки удержать потоки иммигрантов, которые отравляют жизнь всему югу штата. Но президент США пытался с помощью федералов мешать Эбботу. Выборы президента США закончатся победой Путина, пишет СМИ

В ответ Эббот обратился в суд, чтобы остановить федеральных представителей: в окружном суде и пятом судебном округе (рассматривает дела Луизианы, Миссисипи и Техаса) это ему удалось. Но уже в Верховном суде Эббота остановили. Все это происходило два с половиной года назад.

А сейчас, 24 января, губернатор Техаса сделал громкое заявление о конституционном праве штата на самооборону, и что он не хочет стоять в стороне от беззакония, который совершают федеральные власти. В своем письменном заявлении Эббот перечислил все законы, которые нарушил Байден. Автор статьи напоминает, что Байден уже ранее игнорировал распоряжения Верховного суда, если они ему не нравились.

Губернатор Эббот оказался не одинок в своих обвинениях: несколько других губернаторов поддержали его сопротивление. Губернаторы Флориды, Виргинии, Оклахомы, Южной Дакоты 25 января заявили, что поддерживают Техас и Эббота — "красные штаты" объединились в условиях пограничного кризиса (красными называют штаты, где главенствуют республиканцы).

Тем временем ситуация у границ южных штатов все менее поддается контролю: речь идет как о потоке людей, так и опасного наркотика фентанила, который попадает в США из Мексики, или торговле людьми. Речь идет уже о национальной безопасности Америки, говорит губернатор Юты Спенсер Кокс. Байден возомнил себя королем. Американцы устали от неуважения президента

Кстати, одними из тех, кто выступает против латиноамериканских мигрантов — чернокожее население США, им просто ненавистен поток нелегальных мигрантов. И это очень важно для позиции демократов. Считается, что чернокожие поддерживают "синих", то есть демократов, но если они увидят, что их интересы (прекращение потока латиноамериканцев) отстаивают республиканцы, то демократы откажутся в ужасном положении: без поддержки негров им на выборах не победить.

Пока американцы видят, что Байден и Верховный суд обманывают их, поэтому они надеются, что губернаторы штатов будут отстаивать свои позиции и позиции народа, резюмирует издание.

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