МОСКВА, 29 янв — ПРАЙМ. Партнеры Москвы по ЕАЭС знают, что западные страны не смогут заместить им Россию в качестве торгового партнера и инвестора, РФ сохраняет лидирующие позиции по показателям товарооборота у стран-членов ЕАЭС, заявил вице-премьер РФ Алексей Оверчук. "Знакомо?" На Западе объяснили, что Россия могла бы сделать в Техасе

Замглавы правительства дал интервью журналу "Эксперт", его опубликовали в первом номере этого года.

"Партнеры по ЕАЭС знают, насколько тесно связаны наши экономики, а поэтому понимают, что нанесение ущерба России и Белоруссии будет отражаться и на них. Они также понимают, что ни одна западная страна не сможет заместить им Россию в качестве торгового партнера и инвестора. В товарообороте наших партнеров по ЕАЭС Россия занимает лидирующие позиции", — сообщил Оверчук.

Вице-премьер отметил, что по итогам 11 месяцев 2023 года Россия занимает первое место в товарообороте Армении и постоянно конкурирует за первое место с Китаем в торговле с Казахстаном и Киргизией. Кроме того, Оверчук добавил, что сотрудничество стран ЕАЭС с Западом и с государствами Глобального Юга носит различный характер. Так, пояснил он, три государства ЕАЭС представляют для западных стран рынок сбыта продукции с высокой добавленной стоимостью и поставщиков сырья. При этом для Глобального Юга страны-члены объединения являются поставщиками продовольствия и товаров с высокой добавленной стоимостью.

Евразийский экономический союз — международная организация региональной экономической интеграции. Был учрежден Договором о ЕАЭС в 2014 году.