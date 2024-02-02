АЛМА-АТА, 2 фев — ПРАЙМ. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин призвал страны ЕАЭС как можно скорее приступить к реализации всех целей и задач, поставленных в декларации "Евразийский экономический путь".

Государственный флаг России

Мишустин дал предварительную оценку роста ВВП России в 2023 году

Выступая на заседании Евразийского межправительственного совета в расширенном составе, Мишустин напомнил, что декларация предполагает расширение направлений сотрудничества.

"В частности, по климатической повестке, применению систем искусственного интеллекта, в области электронной торговли, по формированию общего финансового рынка, по увеличению доли национальных валют во взаимных расчётах, которая сейчас составляет порядка 90% и продолжает расти. Необходимо как можно скорее приступить к реализации всех целей и задач, которые поставили перед нами наши руководители в этом стратегическом документе", — сказал российский премьер.

Также Мишустин отметил, что за 11 месяцев 2023 года ВВП Союза вырос примерно на 3,5%, объем промышленного производства – практически на 4%, выполненных строительных работ – почти на 8,5%, перевозка пассажиров прибавила около 13%, оборот розничной торговли – свыше 6%.

"Такие результаты стали возможны в том числе благодаря совместным интенсивным действиям по поддержке наших экономик", — подчеркнул он.

По словам Мишустина, странам ЕАЭС следует активнее развивать интегрированную информационную систему союза, чтобы обеспечить бесперебойное взаимодействие уполномоченных органов.

Премьер-министр РФ М. Мишустин принял участие в заседании Евразийского межправительственного совета в Алма-Ате

Мишустин призвал создать альтернативные международные финансовые институты

"Сейчас хочу еще раз подчеркнуть, что нам следует активнее развивать интегрированную информационную систему Союза. Чтобы обеспечить бесперебойное взаимодействие всех наших уполномоченных органов", — сказал он.

Кроме того, премьер призвал страны ЕАЭС в ближайшее время перейти к практическому осуществлению идеи о поддержке промышленных кооперационных проектов за счет союзного бюджета.

"Уже немало сделано — мы с вами договорились о поддержке промышленных кооперационных проектов за счет союзного бюджета. Наши лидеры на майском саммите одобрили такой механизм…. Он предполагает льготное кредитование экономических проектов, в которые вовлечены три и более государств-членов Союза. И в ближайшее время пора переходить к практическому осуществлению этой идеи. Обеспечить открытие новых современных производств, выпускающих востребованную продукцию", — указал он.

По словам Мишустина, предложенные премьер-министром Армении Николом Пашиняном приоритеты дальнейшего развития интеграции ЕАЭС во многом соответствуют российским подходам, Москва готова оказать поддержку для их реализации.

"С января председательские функции в органах Союза перешли к Армении. Уважаемый Никол Воваевич, хочу пожелать армянским коллегам успехов. Мы внимательно изучили предложенные вами приоритеты дальнейшего развития интеграции. Они преемственны, во многом совпадают с позицией российской стороны. Готовы, конечно, оказывать всяческую поддержку для их реализации", — заявил он.

С российской стороны в переговорах в расширенном составе также участвуют вице-премьер Алексей Оверчук, чрезвычайный и полномочный посол РФ в Казахстане Алексей Бородавкин, министр экономического развития Максим Решетников, министр транспорта Виталий Савельев, министр цифрового развития Максут Шадаев, замруководителя аппарата правительства Эльмир Тагиров, замминистра иностранных дел Александр Панкин, статс-секретарь — замминистра промышленности Виктор Евтухов, замминистра сельского хозяйства Сергей Левин, статс-секретарь — замминистра финансов Алексей Сазанов, врио руководителя Федеральной таможенной службы Руслан Давыдов, гендиректор РЖД Олег Белозеров.

Мишустин прибыл в Казахстан 1 февраля. Глава правительства уже провел двусторонние встречи с премьером Киргизии Акылбеком Жапаровым и с главой правительства Казахстана Алиханом Смаиловым и выступил на пленарной сессии международного цифрового форума Digital Almaty 2024.