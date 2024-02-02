АЛМА-АТА, 2 фев — ПРАЙМ. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин призвал страны ЕАЭС как можно скорее приступить к реализации всех целей и задач, поставленных в декларации "Евразийский экономический путь". Мишустин дал предварительную оценку роста ВВП России в 2023 году

Выступая на заседании Евразийского межправительственного совета в расширенном составе, Мишустин напомнил, что декларация предполагает расширение направлений сотрудничества.

"В частности, по климатической повестке, применению систем искусственного интеллекта, в области электронной торговли, по формированию общего финансового рынка, по увеличению доли национальных валют во взаимных расчётах, которая сейчас составляет порядка 90% и продолжает расти. Необходимо как можно скорее приступить к реализации всех целей и задач, которые поставили перед нами наши руководители в этом стратегическом документе", — сказал российский премьер.

Также Мишустин отметил, что за 11 месяцев 2023 года ВВП Союза вырос примерно на 3,5%, объем промышленного производства – практически на 4%, выполненных строительных работ – почти на 8,5%, перевозка пассажиров прибавила около 13%, оборот розничной торговли – свыше 6%.

"Такие результаты стали возможны в том числе благодаря совместным интенсивным действиям по поддержке наших экономик", — подчеркнул он.

По словам Мишустина, странам ЕАЭС следует активнее развивать интегрированную информационную систему союза, чтобы обеспечить бесперебойное взаимодействие уполномоченных органов. Мишустин призвал создать альтернативные международные финансовые институты

"Сейчас хочу еще раз подчеркнуть, что нам следует активнее развивать интегрированную информационную систему Союза. Чтобы обеспечить бесперебойное взаимодействие всех наших уполномоченных органов", — сказал он.

Кроме того, премьер призвал страны ЕАЭС в ближайшее время перейти к практическому осуществлению идеи о поддержке промышленных кооперационных проектов за счет союзного бюджета.

"Уже немало сделано — мы с вами договорились о поддержке промышленных кооперационных проектов за счет союзного бюджета. Наши лидеры на майском саммите одобрили такой механизм…. Он предполагает льготное кредитование экономических проектов, в которые вовлечены три и более государств-членов Союза. И в ближайшее время пора переходить к практическому осуществлению этой идеи. Обеспечить открытие новых современных производств, выпускающих востребованную продукцию", — указал он.

По словам Мишустина, предложенные премьер-министром Армении Николом Пашиняном приоритеты дальнейшего развития интеграции ЕАЭС во многом соответствуют российским подходам, Москва готова оказать поддержку для их реализации.

"С января председательские функции в органах Союза перешли к Армении. Уважаемый Никол Воваевич, хочу пожелать армянским коллегам успехов. Мы внимательно изучили предложенные вами приоритеты дальнейшего развития интеграции. Они преемственны, во многом совпадают с позицией российской стороны. Готовы, конечно, оказывать всяческую поддержку для их реализации", — заявил он.

С российской стороны в переговорах в расширенном составе также участвуют вице-премьер Алексей Оверчук, чрезвычайный и полномочный посол РФ в Казахстане Алексей Бородавкин, министр экономического развития Максим Решетников, министр транспорта Виталий Савельев, министр цифрового развития Максут Шадаев, замруководителя аппарата правительства Эльмир Тагиров, замминистра иностранных дел Александр Панкин, статс-секретарь — замминистра промышленности Виктор Евтухов, замминистра сельского хозяйства Сергей Левин, статс-секретарь — замминистра финансов Алексей Сазанов, врио руководителя Федеральной таможенной службы Руслан Давыдов, гендиректор РЖД Олег Белозеров.

Мишустин прибыл в Казахстан 1 февраля. Глава правительства уже провел двусторонние встречи с премьером Киргизии Акылбеком Жапаровым и с главой правительства Казахстана Алиханом Смаиловым и выступил на пленарной сессии международного цифрового форума Digital Almaty 2024.