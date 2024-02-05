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Мишустин призвал не сбавлять темпы развития сотрудничества в ЕАЭС
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Важно не снижать темпы развития сотрудничества в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС) и следит, насколько эффективно выполняются договоренности со странами-партнерами, заявил... ПРАЙМ, 05.02.2024
экономика, новости, россия, еаэс, михаил мишустин, международное сотрудничество
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 5 фев — ПРАЙМ. Важно не снижать темпы развития сотрудничества в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС) и следит, насколько эффективно выполняются договоренности со странами-партнерами, заявил глава правительства РФ Михаил Мишустин.
В ходе совещания с вице-премьерами в понедельник Мишустин рассказал об итогах заседания Евразийского межправительственного совета, которое состоялось на минувшей неделе в Казахстане. Премьер напомнил, что на декабрьском саммите ЕАЭС в Санкт-Петербурге президент России Владимир Путин отметил успешное и динамичное продвижение сотрудничества в рамках объединения.
"Что очень важно: чтобы мы не сбавляли темпы и внимательно отслеживали по всем направлениям, как выполняются договоренности с нашими партнерами по "пятерке", — отметил Мишустин.