МОСКВА, 5 фев — ПРАЙМ. Важно не снижать темпы развития сотрудничества в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС) и следит, насколько эффективно выполняются договоренности со странами-партнерами, заявил глава правительства РФ Михаил Мишустин. Мишустин призвал ЕАЭС ускорить вступление в силу соглашения с Ираном

В ходе совещания с вице-премьерами в понедельник Мишустин рассказал об итогах заседания Евразийского межправительственного совета, которое состоялось на минувшей неделе в Казахстане. Премьер напомнил, что на декабрьском саммите ЕАЭС в Санкт-Петербурге президент России Владимир Путин отметил успешное и динамичное продвижение сотрудничества в рамках объединения.

"Что очень важно: чтобы мы не сбавляли темпы и внимательно отслеживали по всем направлениям, как выполняются договоренности с нашими партнерами по "пятерке", — отметил Мишустин.