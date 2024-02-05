МОСКВА, 5 фев — ПРАЙМ. Вашингтон пытается найти способ сдержать Кремль, но в это же время сам страдает от нападений йеменских хуситов на американских солдат, пишет иранская Kayhan. Хуситы заявили, что нападение на Йемен не остановило атаки на корабли США

В мировой истории обязательно останется тот факт, что одно из беднейших государств планеты дает мощный отпор крупнейшей экономики мира и не дает Америке снять блокаду.

Атаки йеменцев в Красном море показывают, насколько беспомощна сейчас армия США, которая считается самой боеспособной в мире, и в целом войска НАТО, которые косвенно их поддерживают.

Йемен долгие годы находится в состоянии гражданской войны, но тем не менее они побеждают. Единственный способ остановить хуситов — это начать новую наземную войну на подобии Ирака. Но Вашингтону сейчас не до этого: в этом году пройдут президентские выборы, и начало такой войны станет настоящей катастрофой. И администрация президента США, и Пентагон это понимают.

Мир столкнулся с ситуацией, когда Америка — мировой жандарм, или даже "глава мировой мафии", оказалась неспособна диктовать свою волю и стала беспомощной на Ближнем Востоке, который в течение многих десятилетий считался "задним двором Америки", пишет издание. Reuters: хуситы могут рассорить двух нефтяных гигантов

Недавно Центральное командование ВС США (USCENTCOM) заявило, что йеменские хуситы (движение Ансарулла) выпустили в Красном море по кораблю под американским флагом "Детройт" три баллистические ракеты. Повреждений не было, так как ракеты удалось перехватить. Но сам факт, что хуситы атакуют американский корабль примечателен. Страховые компании уже перестали обслуживать суда из САШ и Израиля.

На следующий день после атаки, глава египетского администрации Суэцкого канала Усама Рабие сообщил, что доходы от морской торговли канала за январь 2024 года снизились на 44 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Этот канал — самый короткий морской путь между Европой и Азией, а через Красное море идет более 10 процентов всей мировой торговли.

В самом Йемене заявляют, что считают нежелательным присутствие американских и британских представителей ООН в представительстве организации в Сане (столица Йемена), а йеменцы массово поддерживают сопротивление силам США и Британии в ближневосточном регионе. Они также поддерживают борьбу Палестины против преступлений Израиля. На главного союзника России готовится атака из США

Лидер йеменского движения Ансарулла Абдул-Малик аль-Хуси говорит, что именно Вашингтон несет ответственность за то, что Тель-Авив продолжает агрессию в отношении Газы.

Аль-Хуси сказал, что хуситы применили более 200 дронов и более 50 ракет для атак в Красном море, и обещал продолжать битву до полного прекращения огня в Палестине.

Кроме того, делегация Ансарулла посетила Москву для обсуждения йеменского военно-политического кризиса с Министерством иностранных дел России и комплекса вопросов по его урегулированию.

Но не только в Йемене хотят, чтобы американцы ушли с Ближнего Востока: силы арабского сопротивления своими атаками на американские военные базы показали Вашингтону, что нужно уходить и из Сирии. Источники американского издания Foreign Policy говорили, США больше не заинтересованы в военном присутствии на территории Сирии. Правда, Пентагон после эту информацию опроверг.

Кроме того, ливанское движение "Хезболла" также вступило в борьбу с Израилем, атакуя его военные базы на севере страны. При этом в Тель-Авиве признают, что их системы ПВО не способны сдерживать ракеты, которые идут со стороны Ливана. Российские танкеры подвергаются меньшему риску в Красном море, пишут СМИ

В целом, атаки от хуситов или боевиков арабского сопротивления сегодня вышли на новый технологический уровень — прогресс очевиден по результатам их атак, а США и Израиль ничего не могут исправить в этой ситуации. Например, израильский "Железный купол" — одна из известных в мире систем противовоздушной обороны, теперь прицельно атакуется ливанскими дронами-камикадзе, и эта точность уже пугает израильскую армию.

В целом, мир наблюдает, в том числе благодаря репортажам в СМИ, как американская армия и их союзники встретили мощное сопротивление со стороны бедных стран, которые хотят освободить свой регион от влияния США, резюмирует издание.

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