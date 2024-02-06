2024-02-06T10:25:01+03:00
2024-02-06T10:25:01+03:00
2024-02-06T10:25:01+03:00
2024
https://1prime.ru/state_regulation/20240206/842993700.html
Минфин согласился увеличить лимиты для банков по IT-ипотеке
Экономика
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Минфин РФ поддержал увеличение лимитов для банков по IT-ипотеке, чтобы не допустить остановки программы, соответствующий проект постановления правительства уже подготовлен,... ПРАЙМ, 06.02.2024
финансы, экономика, новости, россия, минфин, банки, it-ипотека
https://cdnn.1prime.ru/images/83942/13/839421302.jpg
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83942/13/839421302.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/83942/13/839421301.jpg
1920
1080
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83942/13/839421301.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/83942/12/839421289.jpg
1920
1920
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83942/12/839421289.jpg
https://1prime.ru/finance/20240205/842985125.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 6 фев — ПРАЙМ. Минфин РФ поддержал увеличение лимитов для банков по IT-ипотеке, чтобы не допустить остановки программы, соответствующий проект постановления правительства уже подготовлен, сообщает пресс-служба министерства.
"В рамках мониторинга реализации льготных ипотечных программ Минфин России в рабочем порядке поддержал увеличение лимитов по IT-ипотеке, чтобы не допустить остановки программы. Соответствующий проект постановления правительства коллегами из Минцифры России уже подготовлен", — говорится в сообщении.
"На текущий момент "Дом.РФ" обеспечивает перераспределение оставшихся лимитов тем банкам, у кого они закончились (около 39 млрд рублей). Таким образом, до принятия акта правительства выдача будет продолжена с учетом перераспределения", — говорится в сообщении.