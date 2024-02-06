МОСКВА, 6 фев — ПРАЙМ. Минфин РФ поддержал увеличение лимитов для банков по IT-ипотеке, чтобы не допустить остановки программы, соответствующий проект постановления правительства уже подготовлен, сообщает пресс-служба министерства. Минфин вернется к покупкам валюты по бюджетному правилу

"В рамках мониторинга реализации льготных ипотечных программ Минфин России в рабочем порядке поддержал увеличение лимитов по IT-ипотеке, чтобы не допустить остановки программы. Соответствующий проект постановления правительства коллегами из Минцифры России уже подготовлен", — говорится в сообщении.

"На текущий момент "Дом.РФ" обеспечивает перераспределение оставшихся лимитов тем банкам, у кого они закончились (около 39 млрд рублей). Таким образом, до принятия акта правительства выдача будет продолжена с учетом перераспределения", — говорится в сообщении.