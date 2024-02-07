МОСКВА, 7 фев — ПРАЙМ. Инфляция в России в годовом выражении на 5 февраля составила 7,27% против 7,24% на 29 января, следует из обзора Минэкономразвития "О текущей ценовой ситуации". В Минэкономразвития назвали перспективное туристическое направление

"За неделю с 30 января по 5 февраля 2024 года на потребительском рынке инфляция составила 0,16%, год к году – 7,27%", — говорится в обзоре.

Как следует из документа, в сегменте продовольственных товаров цены на неделе с 30 января по 5 февраля выросли на 0,26%, при этом на плодоовощную продукцию рост ускорился до 1,7% с 1,2% на прошлой неделе, на остальные продукты питания — замедлился до 0,1% с 0,13%. "Продолжили дешеветь яйца и мясо кур, замедлился рост цен на говядину и баранину, масложировую и хлебобулочную продукцию, также снизились цены на сахар", — указывают авторы обзора.

В министерстве также указывают, что в сегменте непродовольственных товаров цены почти не изменились (0,02% против 0,03% неделей ранее), в сегменте регулируемых, туристических и бытовых услуг — рост цен замедлился до 0,18% с 0,34% на прошлой неделе.

Как следует из публикации Росстата, среди непродовольственных товаров первой необходимости на неделе с 30 января по 5 февраля подорожали: спички — на 0,6%, туалетное мыло и пеленки для новорожденных — на 0,3%, туалетная бумага — на 0,2%, гигиенические прокладки и зубные пасты — на 0,1%. Снизились цены на хозяйственное мыло — на 0,3%, стиральные порошки и зубные щетки — на 0,2%, подгузники детские и сухие корма для домашних животных — на 0,1%.

Электропылесосы и смартфоны подешевели — на 0,9% и 0,3% соответственно, цены на телевизоры — не изменились. Стоимость нового отечественного и иностранного автомобиля также практически не изменилась, как и стоимость бензина и дизельного топлива. Стоимость авиаперелета экономическим классом выросла на 1,8%.

По итогам текущего года Минэкономразвития ожидает замедления инфляции до 4,5% с 7,42% в 2023 году.