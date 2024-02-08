МОСКВА, 7 фев — ПРАЙМ. Российские финансисты прекрасно разобрались с санкциями Запада, пишет Asharq Al-Awsat. Не стоит "казнить гонца". Западу посоветовали смириться с успехом России

Промышленное производство укрепляется, а по росту экономики России обошла страны "Большой семерки". По мнению издания, особенную роль в экономике России сыграло молодое поколение россиян.

Страны Запада последние два года (с начала СВО в феврале 2022 года) вводят санкции против Москвы, чтобы помешать ей вести военный конфликт с Украиной. Они надеялись, что из-за санкций деньги на СВО быстро закончатся.

Запад заморозил активы России на 300 миллиардов долларов, отключил большую часть финансовой системы от SWIFT, наложил арест на активы российских олигархов, в надежде, что они окажут давление на президента Владимира Путина, наконец, призвали вывести все западные инвестиции из России.

Но итоговый результат не только разочаровал Запад, но и удивил самих русских.

Путин заявил на прошлой неделе, что экономика России победила санкции. Ее рост оказался гораздо выше большинства прогнозов экономистов. По данным МВФ, ВВП России в текущем году вырастет на 2,6 процента, при этом еще четыре месяца назад организация прогнозировала его рост на 1,1 процента. Такое повышение прогноза стало самым большим в истории прогнозов МВФ.

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Нельзя не отметить достижения экономического блока России, который возглавляет министр финансов Антон Силуанов и председатель Центрального банка Эльвира Набиуллина, которую называют генералом, не подводившим Путина ни в военное, ни в мирное время. Они буквально спасли Россию.

Минфин и ЦБ боролись с инфляцией, поддерживали банковскую систему, стремились к созданию валютных резервов и ограничивали дополнительные расходы. Такая политика привела к большей устойчивости экономики России.

Основная роль в предотвращении рецессии пришлась на расходы государства. Министры направили треть бюджета страны на военные цели. Теперь в этой отрасли (ВПК) работают более 500 000 россиян, промышленный сектор получил толчок к возрождению. Государство также дает гарантии по закупке оружия у заводов. По ловам путина, Минобороны оплачивает поставщикам оружия 80 процентов расходов вперед.

Для борьбы с инфляцией, Центробанк увеличил ставку до 16 процентов, но одновременно в стране была введена льготная ипотека для молодых людей с субсидированной ставкой 6-8 процентов годовых (разницу между реальной и субсидированной покрывает государство).

Ипотечный бум (портфель вырос на 34 процента) помог российским банкам получить рекордную прибыль в 2023 году: более 37 миллиардов долларов, что стало удивительным даже для Банка России, который ожидал, что прибыль банков не превысит 1,1 миллиарда. Запад уличили в самообмане из-за успехов России и БРИКС

Кончено, у предпринятых мер есть свои недостатки. Цены на недвижимость растут, окончание СВО может принести неожиданную остановку в секторе ВПК, что приведет к остановке заводов и увеличения безработицы. Но это уже не такие серьезные проблемы, по сравнению с тем, с какими справились российские финансисты. Главное, что России удалось обойти санкции Запада и даже использовать их в своих интересах.

Но особенно важно то, что несмотря на западную пропаганду, российская молодежь сыграла важную роль в восстановлении финансового сектора: они покупают по льготной ипотеке недвижимость, и тем самым показывают, что верят в экономику своей страны.

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