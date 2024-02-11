МИД: Южная Корея хочет оставить возможность вернуться на российский рынок
МОСКВА, 11 фев — ПРАЙМ. В Москве уверены, что Южная Корея намерена сохранить за собой право на возвращение на российский рынок, и считают важным поддерживать открытыми каналы коммуникации с Сеулом, заявил в интервью РИА Новости директор первого департамента Азии МИД РФ Иван Желоховцев.
Он отметил, что отношения двух стран "переживают сейчас непростые времена, хотя еще несколько лет назад развивались самым конструктивным образом, особенно в экономической сфере".
"Несмотря на серьезные различия в подходах, считаем важным поддерживать открытыми каналы коммуникации с южнокорейскими партнерами, которые подтвердили аналогичное понимание на состоявшихся в начале февраля консультациях на уровне заместителей министров иностранных дел в Сеуле. В контактах на различных уровнях Республика Корея демонстрирует желание не разрывать наработанные связи с Россией, оставить за собой возможность вернуться на наш перспективный рынок", — сказал Желоховцев.
"Мы такой настрой приветствуем, однако будем судить о намерениях Сеула по конкретным шагам, в первую очередь в вопросах, касающихся экономических санкций в отношении нашей страны", — добавил он.
Дипломат также отметил, что в феврале Сеул планирует ввести в действие третий пакет экспортных ограничений.
Желоховцев подчеркнул, что возвращение двустороннего сотрудничества "на траекторию взаимовыгодного для наших стран и народов партнерства зависит от южнокорейской стороны".
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 10.00 мск.
https://1prime.ru/state_regulation/20240211/843038799.html