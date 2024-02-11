МОСКВА, 11 фев — ПРАЙМ. В Москве уверены, что Южная Корея намерена сохранить за собой право на возвращение на российский рынок, и считают важным поддерживать открытыми каналы коммуникации с Сеулом, заявил в интервью РИА Новости директор первого департамента Азии МИД РФ Иван Желоховцев. Ким Чен Ын заявил о готовности оккупировать Южную Корею

Он отметил, что отношения двух стран "переживают сейчас непростые времена, хотя еще несколько лет назад развивались самым конструктивным образом, особенно в экономической сфере".

"Несмотря на серьезные различия в подходах, считаем важным поддерживать открытыми каналы коммуникации с южнокорейскими партнерами, которые подтвердили аналогичное понимание на состоявшихся в начале февраля консультациях на уровне заместителей министров иностранных дел в Сеуле. В контактах на различных уровнях Республика Корея демонстрирует желание не разрывать наработанные связи с Россией, оставить за собой возможность вернуться на наш перспективный рынок", — сказал Желоховцев.

"Мы такой настрой приветствуем, однако будем судить о намерениях Сеула по конкретным шагам, в первую очередь в вопросах, касающихся экономических санкций в отношении нашей страны", — добавил он.

Дипломат также отметил, что в феврале Сеул планирует ввести в действие третий пакет экспортных ограничений.

Желоховцев подчеркнул, что возвращение двустороннего сотрудничества "на траекторию взаимовыгодного для наших стран и народов партнерства зависит от южнокорейской стороны".

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