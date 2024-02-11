МОСКВА, 11 фев — ПРАЙМ. Россия ожидает более высоких показателей торговли с Китаем в 2024 году после того, как в прошлом году был установлен рекорд более чем в 200 миллиардов долларов, заявил в интервью РИА Новости директор первого департамента Азии МИД РФ Иван Желоховцев. В МИД ответили на вопрос о наращивании поставок российской нефти в Китай

Ранее пресс-служба Кремля сообщила, что товарооборот РФ и Китая раньше целевого срока преодолел отметку в 200 миллиардов долларов и вышел на рекордные 227,7 миллиарда долларов.

"Что касается планов и задач, то видим все предпосылки для того, чтобы 2024 год перехватил эстафету положительных тенденций предыдущего года. Наша приоритетная цель – постепенный вывод двусторонних практических связей на качественно новый уровень", — заявил дипломат.

По его словам, генеральная цель РФ и Китая – продолжать наращивать масштабы взаимной торговли за счет улучшения логистической взаимосвязанности, расширения и упрочения энергетической, финансовой и промышленной кооперации, в том числе в инновационных и высокотехнологичных областях.

"Убежден, что в будущем мы сможем увидеть еще более высокие результаты и позитивные изменения в российско-китайской торговле", — сказал Желоховцев.

Он отметил, что качественные трансформации происходят уже сейчас: постепенное открытие китайского рынка для сельхозпродукции РФ позволило этой товарной номенклатуре выйти на второе место после энергоресурсов в экспорте в Китай, а на российских дорогах значительно выросло количество китайских моделей автомобилей.

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