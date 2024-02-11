МОСКВА, 11 фев — ПРАЙМ. В Белом доме назвали ужасающим и безумным заявление бывшего президента США Дональда Трампа, что в случае занятия поста главы государства он не намерен бесплатно защищать союзников по НАТО от возможного нападения. Во Франции назвали интервью Путина "ударом по голове" НАТО

Ранее в ходе митинга своих сторонников в штате Южная Каролина Трамп рассказал, что, будучи президентом, лидер неназванной "большой страны" НАТО спросил его, обеспечит ли Вашингтон защиту альянсу в случае "нападения" России. По словам Трампа, он ответил, что не намерен этого делать, так как страны альянса отчисляют недостаточно денег на оборону и добавил, что будет "одобрять их (РФ — ред.) делать все, что они, черт возьми, захотят".

Представитель Белого дома Эндрю Бейтс, комментируя слова Трампа, заявил, что "поощрение вторжений" в страны "наших ближайших союзников является ужасающим и безумным, и это ставит под угрозу американскую национальную безопасность, мировую стабильность и нашу внутреннюю экономику". Слова Бейтса привело издание Hill.

Бейтс также добавил, что, благодаря действиям президента США Джо Байдена, НАТО сейчас важна как никогда.

Ранее еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон напомнил, что, будучи президентом США, Трамп в 2020 году предупреждал Евросоюз, что Вашингтон не придет на помощь Европе, если та подвергнется военному нападению. Бретон отмечал, что Европа останется "сама по себе" в случае избрания президентом США Трампа.

В последнее время на Западе все чаще озвучивают идеи о прямом вооруженном конфликте альянса с Россией. В Кремле подчеркивали, что Россия не представляет угрозы, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов. Москва не раз отмечала, что НАТО нацелена на конфронтацию, альянс, по заявлению РФ, управляется из Вашингтона и является инструментом конфронтации, этот альянс представляет угрозу для России.

Кроме того, в последние годы Россия фиксирует беспрецедентную активность НАТО у западных границ. Североатлантический альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В МИД РФ заявляли, что Москва остается открытой к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.