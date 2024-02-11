МОСКВА, 11 фев — ПРАЙМ. В Москве понимают, что возвращение заблокированных на Западе российских активов затянется надолго, при этом попытки Запада узаконить конфискацию активов представляют собой банальное воровство с пагубными последствиями, заявил в интервью РИА Новости директор первого европейского департамента МИД РФ Артем Студенников. В Венгрии назвали идею ЕС о доходах от активов РФ "наследием коммунизма"

"Мы прекрасно понимаем, что процесс разблокировки российских активов затянется надолго. На Западе почувствовали вкус российских денег. Ни для кого не секрет, что наши средства реинвестируются и служат хорошим подспорьем для бюджета той же Бельгии, который пополняется за счет налогообложения дохода с этих сумм. А цифры здесь весьма впечатляющие", — пояснил он.

По словам Студенникова, в 2023 году Euroclear получил от реинвестирования замороженных российских активов прибыль в размере 4,4 миллиарда евро, а за 2022 год — 821 миллион евро.

"С учетом корпоративного налога в бельгийский бюджет поступит 1,085 миллиарда евро, которые затем будут перераспределены и учтены как помощь Украине. Как говорится, любой каприз за ваши деньги", — указал он.

Дипломат отметил, что Москва внимательно отслеживает все эти процессы и наблюдает за потугами представителей коллективного Запада всеми правдами и неправдами подогнать юридическую базу под конфискацию российских обездвиженных средств.

"Подобные попытки представляют собой банальное воровство с пагубными последствиями для мировых финансов и инвестиционной сферы", — подчеркнул Студенников. Российский посол назвал размер замороженных в Нидерландах активов

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью РИА Новости, говоря о возможности передачи замороженных российских активов Киеву, заявлял, что США и Европа, присвоив однажды то, что им не принадлежит, потеряют доверие собственников. Он отмечал, что конфискация имущества, аресты самолетов, собственности, санкции в отношении российских бизнесменов демонстрируют крах святости частной собственности на Западе и опасность ведения там бизнеса. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова называла заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России.

29 января постпреды стран ЕС согласовали использование доходов от российского имущества, замороженного на территории Европы, для восстановления Украины. Соответствующее предложение теперь должен утвердить Совет ЕС. 1 февраля договоренность постпредов получила одобрение лидеров Евросоюза.

После начала спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину российских валютных резервов на сумму около 300 миллиардов евро. Около 200 миллиардов евро находится в ЕС, в основном на счетах бельгийской Euroclear — одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем. Лидеры ЕС в октябре 2022 года поручили Еврокомиссии подготовить предложения по использованию замороженных активов для финансирования восстановления Украины, однако предложение от ЕК до сих пор так и не поступило. В Кремле заявляли, что принятие подобных решений "будет еще одним шагом в попрании всех правил и норм международного права".

Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 12:00 мск.