МОСКВА, 11 фев — ПРАЙМ. Рост числа квалифицированных кадров повышает спрос на низкоквалифицированные кадры, пишет "Известия". ЦБ призвал повысить имущественный порог для квалифицированных инвесторов

В России складывается ситуация увеличения разницы в доходах: увеличение числа высокооплачиваемых работников провоцируют спрос на рабочие места, не требующие квалификации, в других сферах. Например, химические компании (за исключением фармацевтики) создают в два раза больше рабочих мест в смежных областях, чем непосредственно в самой отрасли, а производство оборудования и автотранспорта — в три раза больше.

Другая причина состоит в том, что высокооплачиваемые специалисты предъявляют повышенные требования к низкооплачиваемым работникам: официантам, няням, сиделкам, садовникам, продавцам, так как они предпочитают делегировать домашние обязанности.

Как отмечают в РАН, рост экономики не всегда приводит к увеличению доходов населения, а развитие наукоемких отраслей может менять структуру рынка труда, что впоследствии препятствует трансформации экономического роста в повышение зарплат и снижение разрыва в доходах.

В исследовании отмечается, что при росте доходов у группы населения, в которую входят 10% наиболее обеспеченных граждан, потребность в увеличении выпуска в сфере здравоохранения и на предприятиях общественного питания возрастает в 1,6 раза быстрее, чем при иных обстоятельствах, а в культуре и спорте — в 1,2 раза.