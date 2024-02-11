БРЮССЕЛЬ, 11 фев — ПРАЙМ. Требуется срочно добиваться стратегической автономии ЕС и вкладывать средства в оборону на фоне критических заявлений бывшего президента США Дональда Трампа об отношениях Вашингтона с союзниками по НАТО, считает глава Евросовета Шарль Мишель. Трамп заявил, что Киев может "кинуть" США "как собаку"

Он напомнил, что трансатлантический альянс в течение 75 лет поддерживал безопасность и благополучие американцев, канадцев и европейцев.

"Безответственные заявления о безопасности НАТО и пятой статье (Североатлантического договора — ред.) отвечают только интересам (президента России Владимира — ред.) Путина. Они не служат миру и безопасности. Напротив, они заново подчеркивают необходимость срочного развития стратегической автономии Евросоюза и инвестиций в свою оборону", — написал Мишель в сети X.

Ранее Трамп в ходе митинга сторонников в штате Южная Каролина сообщил, что, когда он был президентом, глава неназванной "большой страны" НАТО спросил его, обеспечит ли Вашингтон защиту альянсу в случае "нападения" России. По словам Трампа, он ответил ему, что делать этого не будет, поскольку страны НАТО недостаточно отчисляют средств на оборону. Экс-президент добавил, что он будет "одобрять их (РФ — ред.) делать все, что они, черт возьми, захотят", а также предупредил, что на посту президента США не собирается бесплатно защищать союзников по НАТО от возможного нападения.

НАТО — военно-политический альянс, созданный в 1949 году подписанием Североатлантического договора. Ключевым пунктом документа является 5 статья, согласно которой нападение на одного члена альянса считается нападением на всех. На данный момент статья 5 ни разу не применялась.