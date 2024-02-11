ВАШИНГТОН, 11 фев — ПРАЙМ. Сенат США поддержал в ходе процедурного голосования проект о помощи Украине и Израилю, предстоит его окончательное рассмотрение, следует из трансляции заседания верхней палаты конгресса. Переход к военному решению на Украине был крайней мерой, заявил Песков

Как следует из трансляции кабельного телеканала C-Span, в поддержку продвижения по законопроекту высказались более двух третей законодателей, что и требовалось для перехода к следующему этапу рассмотрения.

Дата окончательного голосования по проекту пока неизвестна. Кроме того, даже если сенаторы поддержат норму, ее предстоит рассмотреть палате представителей, где сильнее республиканская оппозиция, противостоящая выделению новых денег для Киева.

Накануне в ходе дебатов сенатор Майк Ли обвинил своих коллег в попытке провести законопроект о помощи Украине, воспользовавшись тем, что внимание американцев в воскресенье будет отвлечено на финал чемпионата НФЛ — самое популярное спортивное событие в США.

Первоначально деньги на возобновление помощи Украине, а также поддержку Израиля и Тайваня шли одним пакетом с финансированием мер охраны южных рубежей США, но демократическое большинство в сенате решило разделить оба вопроса, убедившись в невозможности договориться с республиканцами о реформе погранично-миграционной сферы.

Споры о мерах по защите от нелегальных мигрантов задерживают выделение новой помощи Киеву, средства на нее иссякли, США объявили о последнем пакете вооружений для Украины в декабре, а теперь заканчивают выполнение ранее заключенных контрактов.