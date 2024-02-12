МОСКВА, 12 фев — ПРАЙМ. В городах-побратимах Москвы Донецке и Луганске в этом году в планах восстановить 1237 зданий, около 250 километров инженерных сетей и 230 тысяч квадратных метров дорог, сообщил мэр российской столицы Сергей Собянин. Собянин отметил улучшение инфраструктуры Москвы за пять лет

"Проводим работы на жизненно важных объектах в Луганске и Донецке, приводим в порядок инженерные сети и благоустраиваем общественные пространства. Работы продолжатся и в этом году… В планах — восстановить и отремонтировать 1237 зданий и сооружений, почти 250 километров инженерных сетей и 230 тысяч квадратных метров дорог", — написал он в Telegram-канале.

Мэр также отметил, что с 2022 года столичные специалисты успели отремонтировать и восстановить 1720 зданий, 555 километров инженерных сетей и 1,3 миллиона квадратных метров дорог.