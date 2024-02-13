МОСКВА, 13 фев — ПРАЙМ. Снижение административных барьеров на пути бизнеса в России, которое происходит в последние годы, вносит свой вклад в рост ВВП и в развитие предпринимательства в стране, заявил РИА Новости статс-секретарь — заместитель министра экономического развития РФ Алексей Херсонцев. Воровство российских активов потрясет экономику, считают в Кремле

"Конечно, не количество проверок, а показатели экономики свидетельствуют прежде всего о движении российского бизнеса вперед", — сказал он на полях форума "Неделя российского бизнеса 2024" в РСПП.

По его словам, "очевидно, что одним из вкладов в рост ВВП РФ, в целом в развитие предпринимательской активности в нашей стране является тотальное снижение административных барьеров, которое произошло за последние 4 года".

В первую очередь это случилось, добавил он, благодаря реформе контрольно-надзорной деятельности, задача которой — помочь выполнять обязательные требования, повысить уровень безопасности предприятий.

При этом, говоря о снижении давления, штрафов, количества проверок, Херсонцев подчеркнул, что "те, кто соблюдает обязательные требования, не должны проверяться, проверять следует тех, где есть риски нарушений данных требований".

"Это тонкая грань. Важно, чтобы не возникло палочной системы. Важно не стимулировать контролирующие ведомства найти что-то в любом случае. Все эти ведомства должны работать точечно, главное — не мешать добропорядочному, законопослушному бизнесу работать", — заключил замглавы Минэкономразвития.