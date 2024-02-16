МОСКВА, 16 фев — ПРАЙМ. После двухмесячного перерыва Индия вновь покупает российскую нефть Sokol, пишет Reuters. Bloomberg: поставки российской нефти в Индию получат второе дыхание

Как минимум два индийских нефтеперерабатывающих завода в феврале приняли поставки легкой малосернистой нефти из России, сообщили источники агентства. Среди компаний, которые купили Sokol — индийская Hindustan Petroleum. Она, скорее всего, будет платить за нефть в дирхамах ОАЭ.

Судно Seagull, перевозившее около 95 тысяч тонн Sokol, выгрузилось в западном порту Мумбаи в Индии 13 февраля, показывают данные отслеживания судов LSEG. Ранее Hindustan Petroleum редко покупала Sokol, компания закупила этот сорт для поставки в Мумбаи в августе.

В феврале частный нефтеперерабатывающий завод Nayara Energy, контрольный пакет акций которого принадлежит российским компаниям, включая НК "Роснефть", также принял партию нефти Sokol. Данные LSEG также показывают, что три судна с российской нефтью — NS Lion, NS Arctic и Raven — как ожидается, прибудут в восточные порты Парадип и Вишакхапатнам позднее в этом месяце.

Нефть Sokol экспортирует ООО "Сахалин-1", дочернее предприятие "Роснефти". Против российской нефти включили новые санкции, пишет СМИ

Индийским государственным НПЗ пришлось прекратить закупки Sokol в прошлом году после того, как правительство рекомендовало им не использовать китайские юани для оплаты российской нефти из-за напряженных отношений между Нью-Дели и Пекином.

В итоге более 10 миллионов баррелей непроданной нефти Sokol простаивали в морских танкерах, что стало одним из крупнейших сбоев в торговле российской нефтью с тех пор, как Запад ввел санкции против Москвы. Индия не получала Sokol в декабре и январе.

О том, что индийские компании решили оплачивать российскую нефть дирхамами, Reuters сообщил в начале февраля. Это стало возможным после того, как Государственный банк Индии начал проводить расчеты в валюте ОАЭ.